Еще одно кафе в Первомайском сквере Новосибирска могут снести

Мэрия Новосибирска подала в суд иск с требованием расторгнуть договор аренды и освободить участок к арендатору земельного участка, на котором находится ресторан быстрого питания Carl’s Jr в Первомайском сквере.

В Арбитражный суд Новосибирской области поступило исковое заявление от мэрии Новосибирска к ООО «Пилот» (учредитель, по данным сервиса Rusprofile, Владимир Басов, директор – Александр Калягин) «о расторжении договора аренды земельного участка от 29 декабря 2017 года и обязании его освободить». Слушания назначены на 22 марта 2023 года.

На указанном в определении Арбитражного суда (есть в распоряжении редакции) участке сегодня в нестационарном объекте работает ресторан быстрого питания Carl’s Jr. Заведение в Первомайском сквере со стороны улицы Горького в 2016 году открыла по франшизе новосибирская компания «Перспектива Сибирь». Владельцем 100%-доли ООО является бизнесмен Александр Герман.

Напомним, в 2021 году мэрия Новосибирска выиграла в 7-м Арбитражном апелляционном суде г. Томска, который подтвердил решение – удовлетворить иск муниципалитета к владельцу здания в Первомайском сквере (Красном проспекте, 25/1) ООО «Антрацит» о сносе самовольного строения, в котором расположены рестораны Park Café и «Перчини».

Весной 2020 года в Первомайском сквере демонтировали другое кафе «Сказка» (на пересечении улиц Советская и Максима Горького). Раньше заведение называлось «Аквариум» и работало там с начала 2000-х. А в августе 2022 года в другом сквере – Нарымский – снесли кафе «Зазеркалье».