Сразу в двух чтениях 20 февраля депутаты новосибирского Заксобрания приняли закон, отменяющий всенародные выборы мэра Новосибирска и главы наукограда Кольцово. Скорость прохождения документа в областном парламенте свидетельствовала о его важности для региональной власти. Однако эту позицию не разделяла часть депутатов, пытавшихся переубедить коллег во время сессии. О том, какие аргументы приводили противники отмены прямых выборов глав муниципалитетов – в материале «Континента Сибирь».

О том, что принятие законопроекта об изменении способа избрания главы Новосибирска и Кольцово, будет непростым стало ясно в первые минуты после начала 31-й сессии. Депутат от КПРФ Александр Козлов предложил исключить вопрос из повестки сессии. Свое предложение он мотивировал тем, что полномочия действующих глав Новосибирска и Кольцово истекают через год и два года соответственно. Поэтому, по мнению депутата, вопрос преждевременный и его нужно снять с рассмотрения. Однако коллеги по Заксобранию Александра Козлова не поддержали. А спикер регионального парламента Андрей Шимкив напомнил, что даже после принятия закона всенародно избранные главы муниципалитетов смогут доработать до конца полномочий.

О сути законопроекта «О внесении изменений в статью 2 Закона Новосибирской области «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Новосибирской области» рассказал председатель комитета по государственной политике, законодательству и местному самоуправлению Игорь Умербаев. Согласно новому законопроекту, главы города Новосибирска и рабочего поселка Кольцово будут на конкурсной основе избираться из числа кандидатов, подавших документы в конкурсную комиссию. Состав конкурсной комиссии будет формироваться из муниципальных депутатов и представителей региональный власти. Срок полномочий избранных таким образом глав муниципалитетов – пять лет. По словам Умербаева, такая модель уже зарекомендовала себя как в Новосибирской области, так и в других субъектах Российской Федерации. Кроме того, глава комитета по госполитике отметил, что выборы глав Новосибирска и Кольцова с 2009 по 2020 годы показывают «устойчивое снижение электоральной активности». «На фоне значительного расхода бюджетных средств на организацию и проведение выборов позволяет говорить о недостаточной эффективности установленной для данных городских округов модели формирования глав муниципалитетов», – отметил Игорь Умербаев.

Александр Козлов парировал, что снижение электоральной активности не связано с моделью избрания мэров, а является результатом снижения доверия населения ко всем уровням власти. На его вопрос, чем же все-таки вызвана спешка по вынесению законопроекта на сессию и принятия его в двух чтениях, Игорь Умербаев ответил, что никакой спешки нет. «Разнос между первым и вторым чтениями делается в случае, если возможно внесение каких-то дополнительных поправок, улучшающих качество законопроекта. Данный законопроект очень простой, и вносить какие-то поправки без изменения общей концепции законопроекта просто невозможно», – пояснил глава комитета по госполитике.

Депутат Заксобрания Вячеслав Илюхин попросил уточнить, почему остановились на модели выборов через конкурсную комиссию. «Ведение процедуры выборов через конкурсную комиссию повышает возможности и расширяет круг лиц, которые могут заявиться и принять участие в избрании главы муниципального образования. Конкурсная комиссия будет оценивать профессиональные качества, навыки, знания потенциальных кандидатов. Тем самым повышается вероятность того, что будет избран компетентный, высокопрофессиональный глава», – ответил Игорь Умербаев.

Заместитель председателя комитета Заксобрания по культуре, образованию, науке, спорту и молодежной политике Яков Новосёлов (КПРФ) выступил с резкой критикой законопроекта. «По моему мнению, это недоверие к жителям города, игнорирование их проблем и бед. Ведь если избранный мэр не выполнит своих обещаний, жители его не переизберут. А перед кем будет отвечать избранный на конкурсе? Перед работодателем-чиновником или десятком депутатов? Я вижу здесь коррупционный потенциал. Теоретически десяток депутатов купить проще, чем обмануть сотни тысяч жителей. И вообще не понятно, для чего у граждан отбирается право выбирать своего представителя и контролировать его работу?», – задал риторический вопрос Яков Новоселов.

Мнение фракции «Новые люди» представила заместитель председателя комиссии Заксобрания по взаимодействию с правоохранительными органами и противодействию коррупции Дарья Карасева. Она отметила, что тема отмены прямых выборов стала одной из самых острых за последние недели. «Звучали самые разные мнения, и это говорит о том, что в нашем регионе есть нормальная политическая дискуссия, и ее нужно обязательно сохранить, – подчеркнула Дарья Карасева. – Мы считаем, что взаимодействие между властью и людьми должно быть постоянным, оно необходимо, может даже, где-то выгодно обеим сторонам. Наш избиратель хочет, чтобы его голос учитывался, и чтобы он мог напрямую участвовать в жизни города. Во-первых, только так мы можем сохранить политическую культуру города. И «Новые люди» выступают «за» сохранение прямых выборов».

Следом выступил руководитель фракции КПРФ, вице-спикер регионального парламента Владимир Карпов. «Коммунистическая партия Российской Федерации с момента ее образования 30 лет назад как свой базовый принцип заявляла и обеспечивала возможность, право граждан Российской Федерации на прямое избрание должностных лиц, депутатов всех уровней, начиная с федерального – Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации до местных Советов». Владимир Карпов уверен, что такая модель обеспечивает «эффективность работы», и по законопроекту он и его коллеги проголосуют «против».

Несмотря на критику законопроекта и поспешность его принятия, противники новой системы выбора мэра Новосибирска и наукограда Кольцово остались в меньшинстве. Фракция «Единая Россия», имеющая подавляющее большинство – 46 депутатов, – в Заксобрании приняла решение проголосовать за принятие законопроекта. Об этом сообщил заместитель руководителя депутатского объединения Валерий Ильенко: «Мы подробно рассмотрели этот вопрос на заседании фракции «Единой России». И однозначно высказались «за» принятие этого закона. И я прошу коллег поддержать нас и принять этот законопроект на сессии в двух чтениях». К этому решению присоединилась и фракция ЛДПР. «Уже накопленный положительный опыт; внешние условия, которые требуют консолидации и вертикализации; конституционные нормы закона «О публичной власти» – все это говорит о том, что изменения нужно поддержать – наш голос за», – заявил заместитель председателя комитета по государственной политике, законодательству и местному самоуправлению Александр Щербак.

В результате сессия большинством голосов сразу в двух чтениях приняла поправки в закон, отменяющие прямые выборы мэра Новосибирска и главы наукограда Кольцово.

Отвечая на вопросы «Континента Сибирь» во время пресс-подхода в перерыве сессии, губернатор Новосибирской области Андрей Травников отметил, что модель избрания мэра через конкурсную комиссию более соответствует сегодняшнему времени. «Пройдет время, и возможно мы вернемся к этому вопросу, но сегодня это необходимо», – выразил уверенность глава региона.

Что же касается слухов о том, что закон о прямых выборах был изменен под определенного кандидата на пост мэра Новосибирска, Андрей Травников предложил не совершать ошибку, пытаясь связать два события – изменение областного законодательства и появление нового кандидата будущего руководителя администрации города. «Закон будет работать длительное время, за этот период поменяется не один мэр. И сегодня гадать, кто будет через год-два, пять лет – бессмысленно. К тому же, закон вступит в силу только в тот момент, когда действующий мэр, избранный всенародно, закончит свои полномочия. У нас есть еще время погадать, кого хотелось бы видеть мэром, кого не хотелось», – прокомментировал «Континенту Сибирь» разговоры, циркулирующие вокруг отмены прямых выборов, Андрей Травников.

Председатель Заксобрания Новосибирской области Андрей Шимкив в свою очередь подчеркнул, что принятие закона – это возможность прекратить спекуляции вокруг выборов мэра Новосибирска. «Желающих спекулировать на этой теме много. И сегодня была поставлена точка в этом вопросе. Все партии высказали свое мнение. Я благодарен, что высказали честно. Кто-то за, кто-то против, но все честно сказали свою позицию. Конечно, это исторический закон, по которому, наверное, несколько десятилетий будем жить. Как дальше пойдет неизвестно, но тем не менее сегодня это принято. И надо сказать огромное спасибо всем депутатам, фракциям, партиям за свою честную позицию», – сказал Андрей Шимкив.