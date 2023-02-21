Сразу в двух чтениях 20 февраля депутаты новосибирского Заксобрания приняли закон, отменяющий всенародные выборы мэра Новосибирска и главы наукограда Кольцово. Скорость прохождения документа в областном парламенте свидетельствовала о его важности для региональной власти. Однако эту позицию не разделяла часть депутатов, пытавшихся переубедить коллег во время сессии. О том, какие аргументы приводили противники отмены прямых выборов глав муниципалитетов – в материале «Континента Сибирь».
О том, что принятие законопроекта об изменении способа избрания главы Новосибирска и Кольцово, будет непростым стало ясно в первые минуты после начала 31-й сессии. Депутат от КПРФ Александр Козлов предложил исключить вопрос из повестки сессии. Свое предложение он мотивировал тем, что полномочия действующих глав Новосибирска и Кольцово истекают через год и два года соответственно. Поэтому, по мнению депутата, вопрос преждевременный и его нужно снять с рассмотрения. Однако коллеги по Заксобранию Александра Козлова не поддержали. А спикер регионального парламента Андрей Шимкив напомнил, что даже после принятия закона всенародно избранные главы муниципалитетов смогут доработать до конца полномочий.
О сути законопроекта «О внесении изменений в статью 2 Закона Новосибирской области «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Новосибирской области» рассказал председатель комитета по государственной политике, законодательству и местному самоуправлению Игорь Умербаев. Согласно новому законопроекту, главы города Новосибирска и рабочего поселка Кольцово будут на конкурсной основе избираться из числа кандидатов, подавших документы в конкурсную комиссию. Состав конкурсной комиссии будет формироваться из муниципальных депутатов и представителей региональный власти. Срок полномочий избранных таким образом глав муниципалитетов – пять лет. По словам Умербаева, такая модель уже зарекомендовала себя как в Новосибирской области, так и в других субъектах Российской Федерации. Кроме того, глава комитета по госполитике отметил, что выборы глав Новосибирска и Кольцова с 2009 по 2020 годы показывают «устойчивое снижение электоральной активности». «На фоне значительного расхода бюджетных средств на организацию и проведение выборов позволяет говорить о недостаточной эффективности установленной для данных городских округов модели формирования глав муниципалитетов», – отметил Игорь Умербаев.
Александр Козлов парировал, что снижение электоральной активности не связано с моделью избрания мэров, а является результатом снижения доверия населения ко всем уровням власти. На его вопрос, чем же все-таки вызвана спешка по вынесению законопроекта на сессию и принятия его в двух чтениях, Игорь Умербаев ответил, что никакой спешки нет. «Разнос между первым и вторым чтениями делается в случае, если возможно внесение каких-то дополнительных поправок, улучшающих качество законопроекта. Данный законопроект очень простой, и вносить какие-то поправки без изменения общей концепции законопроекта просто невозможно», – пояснил глава комитета по госполитике.
Кто из фракции КПРФ поддержал отмену выборов мэра Новосибирска
Депутат Заксобрания Вячеслав Илюхин попросил уточнить, почему остановились на модели выборов через конкурсную комиссию. «Ведение процедуры выборов через конкурсную комиссию повышает возможности и расширяет круг лиц, которые могут заявиться и принять участие в избрании главы муниципального образования. Конкурсная комиссия будет оценивать профессиональные качества, навыки, знания потенциальных кандидатов. Тем самым повышается вероятность того, что будет избран компетентный, высокопрофессиональный глава», – ответил Игорь Умербаев.
Заместитель председателя комитета Заксобрания по культуре, образованию, науке, спорту и молодежной политике Яков Новосёлов (КПРФ) выступил с резкой критикой законопроекта. «По моему мнению, это недоверие к жителям города, игнорирование их проблем и бед. Ведь если избранный мэр не выполнит своих обещаний, жители его не переизберут. А перед кем будет отвечать избранный на конкурсе? Перед работодателем-чиновником или десятком депутатов? Я вижу здесь коррупционный потенциал. Теоретически десяток депутатов купить проще, чем обмануть сотни тысяч жителей. И вообще не понятно, для чего у граждан отбирается право выбирать своего представителя и контролировать его работу?», – задал риторический вопрос Яков Новоселов.
Мнение фракции «Новые люди» представила заместитель председателя комиссии Заксобрания по взаимодействию с правоохранительными органами и противодействию коррупции Дарья Карасева. Она отметила, что тема отмены прямых выборов стала одной из самых острых за последние недели. «Звучали самые разные мнения, и это говорит о том, что в нашем регионе есть нормальная политическая дискуссия, и ее нужно обязательно сохранить, – подчеркнула Дарья Карасева. – Мы считаем, что взаимодействие между властью и людьми должно быть постоянным, оно необходимо, может даже, где-то выгодно обеим сторонам. Наш избиратель хочет, чтобы его голос учитывался, и чтобы он мог напрямую участвовать в жизни города. Во-первых, только так мы можем сохранить политическую культуру города. И «Новые люди» выступают «за» сохранение прямых выборов».
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Следом выступил руководитель фракции КПРФ, вице-спикер регионального парламента Владимир Карпов. «Коммунистическая партия Российской Федерации с момента ее образования 30 лет назад как свой базовый принцип заявляла и обеспечивала возможность, право граждан Российской Федерации на прямое избрание должностных лиц, депутатов всех уровней, начиная с федерального – Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации до местных Советов». Владимир Карпов уверен, что такая модель обеспечивает «эффективность работы», и по законопроекту он и его коллеги проголосуют «против».
Несмотря на критику законопроекта и поспешность его принятия, противники новой системы выбора мэра Новосибирска и наукограда Кольцово остались в меньшинстве. Фракция «Единая Россия», имеющая подавляющее большинство – 46 депутатов, – в Заксобрании приняла решение проголосовать за принятие законопроекта. Об этом сообщил заместитель руководителя депутатского объединения Валерий Ильенко: «Мы подробно рассмотрели этот вопрос на заседании фракции «Единой России». И однозначно высказались «за» принятие этого закона. И я прошу коллег поддержать нас и принять этот законопроект на сессии в двух чтениях». К этому решению присоединилась и фракция ЛДПР. «Уже накопленный положительный опыт; внешние условия, которые требуют консолидации и вертикализации; конституционные нормы закона «О публичной власти» – все это говорит о том, что изменения нужно поддержать – наш голос за», – заявил заместитель председателя комитета по государственной политике, законодательству и местному самоуправлению Александр Щербак.
В результате сессия большинством голосов сразу в двух чтениях приняла поправки в закон, отменяющие прямые выборы мэра Новосибирска и главы наукограда Кольцово.
Отвечая на вопросы «Континента Сибирь» во время пресс-подхода в перерыве сессии, губернатор Новосибирской области Андрей Травников отметил, что модель избрания мэра через конкурсную комиссию более соответствует сегодняшнему времени. «Пройдет время, и возможно мы вернемся к этому вопросу, но сегодня это необходимо», – выразил уверенность глава региона.
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Что же касается слухов о том, что закон о прямых выборах был изменен под определенного кандидата на пост мэра Новосибирска, Андрей Травников предложил не совершать ошибку, пытаясь связать два события – изменение областного законодательства и появление нового кандидата будущего руководителя администрации города. «Закон будет работать длительное время, за этот период поменяется не один мэр. И сегодня гадать, кто будет через год-два, пять лет – бессмысленно. К тому же, закон вступит в силу только в тот момент, когда действующий мэр, избранный всенародно, закончит свои полномочия. У нас есть еще время погадать, кого хотелось бы видеть мэром, кого не хотелось», – прокомментировал «Континенту Сибирь» разговоры, циркулирующие вокруг отмены прямых выборов, Андрей Травников.
Председатель Заксобрания Новосибирской области Андрей Шимкив в свою очередь подчеркнул, что принятие закона – это возможность прекратить спекуляции вокруг выборов мэра Новосибирска. «Желающих спекулировать на этой теме много. И сегодня была поставлена точка в этом вопросе. Все партии высказали свое мнение. Я благодарен, что высказали честно. Кто-то за, кто-то против, но все честно сказали свою позицию. Конечно, это исторический закон, по которому, наверное, несколько десятилетий будем жить. Как дальше пойдет неизвестно, но тем не менее сегодня это принято. И надо сказать огромное спасибо всем депутатам, фракциям, партиям за свою честную позицию», – сказал Андрей Шимкив.