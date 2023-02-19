Накануне сессии Законодательного собрания Новосибирской области, в повестке которой стоит отмена выборов мэра регионального центра и Кольцово, «Континент Сибирь» продолжает выяснять мнение экспертов насчёт эффективности грядущих перемен. На вопросы редакции отвечает политтехнолог АЛЕКСЕЙ АКСЮТЕНКО. Он работал в администрации Красноярска при избранном горожанами главе и был одним из кандидатов в градоначальники, когда население уже отстранили от голосования.

— Многие участники дискуссии о предстоящей ликвидации прямых выборов мэра в Новосибирске и Кольцово акцентируют внимание на экономической стороне проблемы. Конкурсная модель повышает роль губернатора в решении вопроса о будущем градоначальнике, исходя из чего спикеры делают вывод, что при сити-менеджере муниципалитет может рассчитывать на большую финансовую благосклонность со стороны регионального бюджета, чем при избранном главе (особенно если мэр политически конкурирует с губернатором). Оценивая опыт Красноярска, который перешёл на систему сити-менеджмента несколько лет назад , вы согласны, что изменения в текущих условиях принесут городу дополнительные финансы и возможности развития?

Алексей Аксютенко — известный в Красноярске политтехнолог, экс-чиновник местной мэрии, управляющий партнёр консалтинговой группы «Легион», эксперт ассоциации политтехнологов московского «Центра прикладных исследований и программ». Активно комментирует политические события в Красноярском крае и часто критикует действия местных властей. Алексей Аксютенко работал в красноярской администрации с 1999 по 2018 годы. Был заместителем главы управления архитектуры Красноярска, курировал вопросы установки наружной рекламы. Четыре месяца был вице-мэром Ярославля, покинув должность при смене главы этого города. В августе 2022 с тал одним из участников конкурсной процедуры отбора главы администрации Красноярска.

— Аргументация сторонников отмены прямых выборов глав городов напоминает выдержку из стандартной методички. Надо сказать, что тезисы не выдерживают никакой критики. Первый аргумент касается финансового благополучия города и его зависимости от процедуры выборов градоначальника. Разумеется, это не так. Бюджетный процесс законодательно урегулирован настолько чётко, что слово «благосклонность» в данном вопросе выглядит неким «камбэком» в средневековье — вассал моего вассала не мой вассал. Это, конечно, даже смешно слышать. Конкуренция всегда рождает качество, что работает и в управлении тоже. Поэтому история, когда крупный город держат на голодном пайке из-за нелояльного градоначальника, в первую очередь опасна для руководства региона, особенно в ситуации когда речь идёт о региональной столице.

— Как вы оцениваете ещё один популярный тезис: конкурсная система даёт более высокие гарантии, что кресло главы администрации займёт профессионал?

— Аргумент, что от процедуры зависит квалификация кандидата и его окружения, тоже весьма неоднозначен. Если профессиональность приносится в жертву лояльности, возникает отрицательная селекция. Управленческие команды не растут как грибы после дождя, в стране серьёзный кризис кадров, особенно в области муниципального управления. А неконкурентные процедуры расслабляют, дают некий гандикап (преимущество, предоставляемое более слабому участнику для уравнивания шансов на победу — «Континент Сибирь»): сити-менеджеру не нужно ничего доказывать жителям города, от их мнения не зависит его карьера. Разрыв между желаниями горожан и действиями команды назначенцев может быть существенным настолько, что это способно привести к падению рейтингов доверия власти.

— Есть мнение, которое высказывают, в том числе, «независимые» новосибирские депутаты: противиться отмене прямых выборов мэра бесполезно .

— Тезис, что никто не может противостоять отмене выборов — это типичный, я бы даже сказал хрестоматийный, технологический приём. Так же в интересах определённой группы кандидатов на выборах «сушат» явку, якобы какой смысл идти на выборы, если всё уже решили за нас. Депутат принимает решение в интересах жителей, которые за него голосовали. И если они требуют оставить прямые выборы мэра, то народный избранник должен выполнить их волю. Все эти разговоры про то, что «от нас ничего не зависит», не должны влиять на решение представительного органа власти. Если он, конечно, субъектен, а не является приложением к исполнительной ветви власти.