Петербуржец и 9 новосибирцев пойдут под суд за организацию «колл-центра банка» в Новосибирске

В Новосибирске задержаны сотрудники колл-центра, притворявшиеся сотрудниками банка. Преступники предлагали помощь с оформлением кредита уже ранее подавшим заявку на одобрение займа людям. Мошенники действовали на территории многих городов России.

Управление МВД по Новосибирску раскрыло подпольный колл-центр, сотрудники которого притворялись работниками банка. Во главе группировки стоял 32-летний житель Санкт-Петербурга — на него работало 9 жителей Новосибирска.

Следователем установлено, что с августа по ноябрь 2021 года сотрудники мнимого банка предлагали помощь в получении кредита. Мошенники использовали бану данных банка, клиенты которого ранее оставляли заявку на получение кредита.

«Представляясь сотрудниками банков, они сообщали гражданам, что для получения займа якобы необходимо сначала оплатить комиссию, страховой взнос или услуги курьера. Затем убеждали потерпевших перечислить денежные средства на подконтрольные лидеру группы счета», — говорится в сообщении ГУ МВД РФ по Новосибирской области.

По информации полиции, мошенники соблюдали строгую конспирацию — меняли сим-карты и мобильные телефоны, а также раз в две недели арендовывали новые съемные помещения, перевозя оборудование из одного места в другое. Открытие филиалов колл-центров происходило под видом интернет-магазинов по продаже косметики и бытовой химии. Новые сотрудники использовали сценарий, по которому шла отработка преступной схемы.

Всего по уголовному делу установлено 11 потерпевших, а общая сумма ущерба составила более 800 тысяч рублей. Потерпевшие были из разных уголков страны: Тульской, Свердловской, Московской, Калининградской, Курской, Псковской областей, Республик Калмыкии и Башкортостана, Пермского края.

Все фигуранты дали признательные показания. На данный момент лидеру группы избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, его сообщникам – подписка о невыезде.

Напомним, что ранее МВД РФ объявило в федеральный розыск депутата горсовета Новосибирска Сергея Бойко.