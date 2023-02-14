Депутат горсовета Новосибирска Сергей Бойко прокомментировал объявление в федеральный розыск

Министерство внутренних дел РФ объявило в федеральный розыск депутата горсовета Новосибирска Сергея Бойко. Депутат прокомментировал решение властей.

14 февраля стало известно, что депутата горсовета Новосибирска Сергея Бойко объявили в федеральный розыск. Соответствующая информация появилась в базе разыскиваемых лиц МВД России.

«Новосибирские силовики так хотят вручить мне подарок на 14 февраля, что даже объявили в федеральный розыск. А может и международный. И за что мне такая любовь и внимание? А вы как празднуете День всех влюблённых?», — прокомментировал Сергей Бойко в своем ТГ-канале.

Ранее в ноябре 2021 года Сергей Бойко уехал из России в Грецию. Отъезд был связан с возможным преследованием в России — на него могли завести дело по аналогии с уголовным преследованием уфимской активистки.

В сентябре 2022 года депутаты Законодательного собрания Новосибирской области, Совета депутатов Новосибирска и Новосибирского района региона обратились с заявлением к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой привлечь к ответственности Бойко за видео на YouTube.

Позже в январе 2023 года был принят федеральный закон, согласно которому Сергея Бойко и его коллегу по Горсовету Хельгу Пирогову могут лишить депутатского мандата.

Напомним, что ранее был опубликован результат лингвистической экспертизы твита Хельги Пироговой, из-за которого на нее могут завести уголовное дело.