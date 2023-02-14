Пострадавшим от взрыва газа в Новосибирске городские власти выплатили от 32 до 100 тысяч рублей

Власти Новосибирска выделили почти 10 млн рублей на помощь пострадавшим от хлопка газа в жилом доме. Большая часть людей получила по 32 тысячи рублей.

Мэрия Новосибирска направила 9,7 млн рублей на помощь пострадавшим от взрыва газа на улице Линейной в Новосибирске. Об этом сообщила на аппаратном совещании в мэрии начальник департамента по социальной политике мэрии Новосибирска Ольга Незамаева 14 февраля.

«Произведено 196 выплат, в том числе 51 – по 100 тыс. рублей, 145 – по 32 тыс. рублей. Общая сумма выплат составила 9 млн 740 тыс. рублей, – пояснила Ольга Незамаева. – Также начата выплата за счет средств областного бюджета, которые будут выплачены дополнительно к городским деньгам. Они разделены на четыре вида: 10 тысячи рублей выплачивается на каждого проживающего, 50 и 100 тысяч рублей – в качестве возмещения частично или полностью утраченного имущества, 400 и 200 тысяч рублей – возмещение вреда здоровью в зависимости от тяжести. 1 млн рублей получат родственники погибших. Мы начали производить выплаты в размере 10 тысяч рублей, их получили 50 человек»

Ольга Незамаева сообщила, что всего в доме проживал 161 человек.

Заместитель мэра Валерий Шварцкопп уточнил, что людей разместили в гостинице «Северная», санатории «Лунный камень» и «Обские зори», а также в помещениях маневренного фонда. На данный момент временное жилье получило 56 человек.

Напомним, что ранее региональные власти обещали расселить жильцов пострадавшего дома в ближайшее время через региональную адресную программу переселения из аварийного жилья.