Жильцы пострадавшего от взрыва газа дома получат новые квартиры в Новосибирске

Жильцы пострадавшего в результате взрыва газа дома в Новосибирске будут расселены в оперативном порядке. Дом восстанавливать не будут. Ранее фигурировала информация, что пострадавшим и членам их семей выплатят от 32 до 100 тысяч рублей.

Жильцов пострадавшего в результате хлопка газа дома расселят. Дом 39 на улице Линейной не будут восстановливать. Об этом заявил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Глава региона поручил правительству Новосибирской области совместно с мэрией Новосибирска определить меры социальной поддержки людям, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации.

«Временное решение жилищного вопроса — это предоставление нуждающимся маневренного муниципального жилого фонда, но принципиальное решение уже принято – жители дома на Линейной, 39 в оперативном порядке будут расселены», — сообщил Андрей Травников в своем ТГ-канале.

Губернатор рассказал, что средства на расселение будут выделены через региональную адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Средства поступят из резервного фонда правительства Новосибирской области.

Ранее мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил о том, что непосредственно пострадавшим из муниципального фонда выплатят по 100 тысяч рублей.

«Департаментом социальной политики мэрии каждому пострадавшему члену семьи, который находится в этом доме, [принято решение выплатить] в районе 32 тыс. рублей», — уточнил прокурор города Роман Сивак. Его слова приводит ТАСС.

Также в мэрии Новосибирска сообщили, что пункт сбора гумпомощи, развернутый ранее в школе № 85, переносится. Теперь предметы первой необходимости и другая помощь принимаются в филиале КЦСОН Центрального округа по адресу: ул. Дуси Ковальчук, 16 (пристройка, вход со двора).

Информацию о необходимой помощи можно уточнить в отделении срочного социального обслуживания по телефону: 217-94-73, или у руководителя филиала КЦСОН Центрального округа: 225-77-70. Также работает Городская социальная справочная служба: 375-87-87.

Напомним, что ранее жильцы дома жаловались на запах газа, но службы не предприняли меры. В результате погибло минимум два человека. Еще двое находится в реанимации в тяжелом состоянии.