Власти Новосибирской области оперативно обеспечат жильём пострадавших от взрыва на Линейной

Жильцы дома по улице Линейной в Новосибирске, где накануне произошёл взрыв газа с человеческими жертвами, получат новые квартиры либо равноценные им выплаты за счёт средств областного бюджета.

О мерах по обеспечению жильём пострадавших при взрыве газа сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников во время посещения консультационного центра помощи на базе школы №85 10 февраля.

Сейчас пострадавшим предоставлено жильё из маневренного муниципального жилого фонда, однако в ближайшее время планируется расселить их по региональной адресной программе переселения из аварийного жилья. Средства на эти цели регион выделит Новосибирску из резервного фонда правительства.

По словам Андрей Травникова, все необходимые для этого документы будут подготовлены в течение следующей недели.

«Во внеочередном порядке этот дом будет внесён в региональную программу расселения из аварийного жилья. В соответствии с условиями программы, каждая семья сможет, на выбор – или получить за счёт средств областного бюджета новую квартиру, или получить равноценную выплату и принять решение об улучшении своих жилищных условий», — сказал глава региона в ходе посещения консультационного центра помощи пострадавшим в пятницу.

Губернатор также обратил внимание на то, что необходимо пресекать деятельность мошенников, которые проникают в квартиры под видом работников газовых служб, оказывают подозрительные услуги и взимают за это плату.

«Эта деятельность крайне опасна – это очевидно, и её нам вместе с правоохранительными органами необходимо немедленно пресечь», — отметил Андрей Травников.

Жильцам дома на Линейной уже начали поступать выплаты в размере 100 тыс. руб. на каждую семью или квартиру по списку проживающих. С понедельника к этим выплатам добавится компенсация утраченного имущества – в зависимости от объёма утраты она составит от 50 до 100 тыс. руб. на человека.

Кроме того, получившим травмы и ранения в зависимости от необходимости реабилитации выплатят от 200 до 400 тыс. руб., а семьям погибших – по миллиону рублей. Тем, кто утратил родных, также будет оказана помощь с погребением.

Власти также согласовали со спасателями порядок доступа в сохранившиеся квартиры, чтобы жильцы смогли забрать все необходимые вещи. Такая работа организована с 10 февраля.

Напомним, взрыв бытового газа по улице Линейной, 39 в Новосибирске произошёл утром 9 февраля. В результате ЧП погибло 13 человек. 10 февраля в регионе объявлен День траура.