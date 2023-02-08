Мэрия Новосибирска и СГК заключили концессионное соглашение на 4,9 млрд рублей

Заключено концессионное соглашение на реконструкцию самых крупных теплосетевых объектов в Новосибирске. Сумма инвестиций снизилась на 600 млн рублей по сравнению с ранее озвученным числом. Концессионером выступила Новосибирская теплосетевая компания (ООО «СГК).

Пресс-центр мэрии Новосибирска рассказал 8 февраля, что заключено концессионное соглашение на модернизацию теплосетей в городе с Новосибирской теплосетевой компанией (управляющая организация — ООО «СГК).

В мэрии сообщили, что компания вложит 4,9 млрд рублей, а соглашение продлится до 29 декабря 2032 года. Реконструированное имущество останется в муниципальной собственности.

Ранее в октябре 2022 года говорилось о вложении более 5,5 млрд рублей на ремонт труб. Теплосетевое имущество города будет передаваться на обслуживание поэтапно — посредством двух концессий. Первое соглашение включит наиболее крупные и прибыльные объекты энергетики города. Второй этап концессии предполагает реконструкцию локальных котельных. Депутат Горсовета Наталья Пинус критиковала модель по двухэтапному заключению концессии из-за риска незаключения концессии на менее прибыльные объекты.

Причину снижения объем инвестиций и детали подписанного соглашения на данный момент городские власти не озвучили.

Напомним, что ранее стало известно, что в этом году мэрия Новосибирска заключит три новых концессионных соглашения. Еще два являются социальными и культурными объектами.