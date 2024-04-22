В правительстве РФ одобрили строительство аэропорта «Омск-Фёдоровка»

Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин подписал распоряжение, которое позволяет начать реализацию проекта нового аэропорта «Омск-Фёдоровка». Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Омской области Виталий Хоценко.

В документе говорится, что регион может заключить концессионное соглашение на проектирование, строительство, реконструкцию и эксплуатацию аэропортового комплекса без проведения конкурса. Концессионером определено ООО «Омскаэроинвест».

Напомним, что стоимость строительства аэропорта Омск-Федоровка оценивается в сумму более 40 млрд рублей, концессионер обязуется выполнить все работы за свои средства, а федеральный и региональный бюджеты в течение пяти лет должны будут компенсировать ему около 40% затрат в виде субсидий.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что на 12 нацпроектов в Омской области направят свыше 23,4 млрд рублей.