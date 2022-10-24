До конца года в Новосибирске планируется заключить концессионное соглашение с теплосетевой компанией для приведения в порядок сетевого хозяйства мегаполиса. На очередной комиссии по городскому хозяйству Совета депутатов стали известны подробности будущего соглашения. Еще одной острой темой, поднятой депутатами, стало состояние дорог частного сектора города.

Концессия в два этапа

Мэрия Новосибирска готовится в ближайшие месяцы заключить концессию с Новосибирской теплосетевой компанией (управляющая организация — ООО «СГК). Основные параметры будущей концессии представили специалисты мэрии и руководители компании-концессионера на комиссии по городскому хозяйству Совета депутатов Новосибирска 19 октября.

Напомним, на сегодня единой теплосетевой организацией в зонах централизованного теплоснабжения на ТЭЦ и крупных районных котельных в Новосибирске выступает ООО «Новосибирская теплосетевая компания» (ООО «НТСК»). В связи с тем, что в этом году город перешел в ценовую зону теплоснабжения, прекращает действие договор аренды муниципальных теплосетей. Вместо аренды муниципалитет передаст обслуживание объектов в концессию ООО «НТСК» без проведения конкурса.

«После того как мы вошли в единую зону теплоснабжения, компания ООО «НТСК» получила приоритетное право на управление нашим имуществом по концессионному соглашению, — объяснил начальник департамента энергетики и ЖКХ мэрии Новосибирска Дмитрий Перязев. — Почему именно концессия? Согласно законодательству РФ, в аренду можно передавать только имущество не старше 5 лет. Вся остальная собственность города, связанная с теплоснабжением, может быть передана по концессионному соглашению».

Напомним, что более 70% теплосетей Новосибирска старше 25 лет и требуют модернизации. Окончательное согласование концессии ожидается к середине ноября текущего года, а до конца года состоится подписание соглашения между мэрией Новосибирска и ООО «НТСК».

Фактически все теплосетевое имущество города будет передаваться на обслуживание поэтапно — посредством двух концессий. Первое соглашение с ООО «НТСК» включит наиболее крупные объекты энергетики города. В связи с этим у депутатов горсовета возник вопрос о судьбе менее рентабельных небольших городских котельных, также требующих обслуживания и реконструкции.

«На первую часть концессии компания имеет право претендовать без конкурсных процедур. Именно эта часть — прибыльные объекты, которые технологически связаны с ТЭЦ. А во второй части концессии — локальные котельные, фактически убыточные объекты. И вот эту вторую часть будут разыгрывать по конкурсу. При этом нет уверенности, что на нее найдется концессионер. Не получится ли так, что город останется с убыточным хозяйством?» — высказала сомнения депутат горсовета Новосибирска Наталья Пинус.

В ответ на опасения депутата гендиректор ООО «СГК» Степан Солженицын, принимавший участие в совещании по видеосвязи, заверил горсовет, что компания «не бросит» оставшееся теплосетевое хозяйство Новосибирска.

«На следующую концессию мы, конечно, тоже заявимся», — пообещал гендиректор СГК.

В свою очередь, заместитель генерального директора ООО «СГК», директор новосибирского филиала Андрей Колмаков рассказал, как именно компания планирует заниматься теплосетевым хозяйством города в будущем.

«В первую концессию войдет все имущество новосибирских ТЭЦ и крупных районных котельных. Это соглашение нам необходимо заключить до конца года, так как истекает срок аренды. Следующая концессия, которая будет заключена не ранее начала следующего года, затронет только малые котельные и сети. В том числе это кочегарки в Первомайском, Октябрьском, Ленинском районах города. Часть таких котельных закроют и построят вместо них восемь газовых», — уточнил Андрей Колмаков.

По его словам, общий объем направляемых средств на модернизацию городских теплосетей составит 5,5 млрд рублей. Основные вложения в теплосети компания произведет в течение первых трех лет — с 2023 по 2025 год, направив на ремонты и замену сетей более 3 млрд рублей.

Больные вопросы частного сектора

Другой острой темой заседания комиссии по городскому хозяйству Совета депутатов стало состояние территорий индивидуальной жилой застройки Новосибирска. Напомним, что программа благоустройства частного сектора была создана по просьбе депутатов и утверждена в декабре 2021 года сроком на три года. На сегодняшний день исполнение программы вызывает много вопросов у депутатов.

«В Новосибирске большие территории индивидуальной жилой застройки, которые финансируются по остаточному принципу. Нам важно знать, какие работы ведутся и как реализуется программа в этом году», — отметил председатель комиссии по городскому хозяйству Совета депутатов Новосибирска Игорь Кудин.

Программа включает следующие направления деятельности — ремонт и содержание дорог частного сектора и водоотводных каналов, строительство и модернизацию централизованной системы водоснабжения, улучшение электроснабжения, строительство газовых сетей и создание площадок накопления ТКО. Исполнителями программы выступают департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса, департамент энергетики и ЖКХ мэрии и администрации районов города.

Как депутатам доложили представители профильных департаментов, на 1 октября объем финансирования программы составил более 264 млн рублей. Из них 155 млн рублей — это городские средства, более 12 млн рублей — областные и более 96 млн рублей — федеральные.

Непосредственно на выполнение наказов избирателей в частном секторе направлено 123,5 млн рублей. На 1 октября исполнены 55 наказов на 87,7 млн рублей, сообщили в мэрии.

Однако у депутатов остается много вопросов к темпам и качеству благоустройства территорий индивидуальной застройки.

«Годами ждем замену ламп. Это касается не только частного сектора. Особенно люди обращают внимание на слабую освещенность пешеходных переходов. Это очень тревожно, учитывая, что впереди у нас очень длительный и темный зимний период», — высказалась депутат горсовета Елена Воронина.

Солидарна с коллегой и депутат Екатерина Шалимова, которая также назвала болезненной проблему освещения частного сектора. Кроме того, депутаты обратили внимание на низкие темпы газификации домов, а также подняли вопрос несанкционированных свалок в местах накопления твердых коммунальных отходов (ТКО).

Отдельной темой рассмотрения комиссии стал ремонт дорог частного сектора города. Отметим, что средства на дорожные ремонты распределяются по избирательным округам депутатов из городского бюджета в зависимости от протяженности улиц частного сектора. Кроме того, депутат может выбрать покрытие таких дорог — щебенку или асфальт. При этом народные избранники назвали недостаточными темпы строительства дорог.

«Ремонт дорог частного сектора происходит по одной в год. Мне нужно быть 190 лет депутатом, чтобы отремонтировать все дороги частного сектора на своем округе?» — возмутился депутат горсовета Евгений Прохоров.

Заместитель председателя Совета депутатов Новосибирска Евгений Лебедев предложил департаменту транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии в связи с дефицитом средств на дорожные ремонты использовать для покрытия улиц частного сектора асфальтовую крошку, которая в значительном количестве находится на балансе ведомства.

Председатель комиссии по городскому хозяйству Совета депутатов поддержал коллег, подтвердив актуальность вопроса «проходимости» частного сектора города.

«Договариваемся с исполнительной властью об увеличении цифры дорожных ремонтов в два раза на следующий год. Будем настаивать, чтобы на это были деньги в бюджете», — резюмировал Игорь Кудин.