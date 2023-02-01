Красноярский горсовет обратился к прокурору края с жалобой на неисполнение губернатором решений президента

Горсовет Красноярска пожаловался на губернатора региона Александра Усса прокурору края. Поводом стало неисполнение поручений президента РФ Владимира Путина и ухудшение экологии региона.

Красноярский городской совет депутатов в конце января обратился к прокурору края Роману Тютюнику с жалобой на неисполнение руководством региона поручений президента Владимира Путина. Документ есть в распоряжении «Континента Сибирь».

По мнению авторов обращения, губернатор Красноярского края Александр Усс не справился с реализацией нацпроекта «Экология» в Красноярске, из-за чего жители дышат загрязненным воздухом. Причем на проблему с загрязнением ранее указывал президент. Осенью 2022 года Контрольно-счетная палата Красноярского края выявила, что только в 2021 году на провальный нацпроект было потрачено 860 млн рублей, однако никаких улучшений не обнаружили ни аудиторы, ни экологи, ни местные жители.

Не менее острой проблемой является газификация в Красноярском крае. В 2018 году Владимир Путин выразил необходимость в проведении газа до домов в Красноярске и переходе на газомоторное топливо предприятий и автотранспорта. При этом депутаты в своем обращении отметили, что правительство края, по их данным, не предприняло никаких мер на этот счет.

По мнению депутатов текущее положение дел в сфере экологии Красноярска свидетельствует о неисполнении поручений и указов президента России Владимира Путина, правительства РФ, а самое главное — угрожает здоровью жителей города.

Регулярное введение режима «неблагоприятных метеорологических условий», по мнению депутатов, характеризует уровень эффективности краевых властей, поскольку в век современных технологий недостаточно полагаться только на силы природы.

Перспектива строительства метро, приобретения трамваев и троллейбусов незначительно улучшит воздух в крае, а лишь потребует многомиллиардных бюджетных инвестиций. Так, только в ходе разработки проектно-сметной документации на метрополитен, по данным правоохранительных органов, был похищен почти миллиард рублей.

«Если мы относимся к тому, где мы работаем и живем, не как временщики, не только как к местам извлечения прибыли, а относимся как к родной земле, на которой мы живем и о судьбе, о которой мы думаем, именно для того, чтобы в будущем функционировала экономика, предприятия работали, развивались, люди имели рабочие места, заработная плата у них была достойная, то мы должны все эти проблемы должны решать в комплексе», — говорил президент России Владимир Путин в феврале 2018 года на встрече, посвященной экологическим проблемам Красноярска.

В связи с этим депутаты Красноярского горсовета попросили прокурора Романа Тюбика обратиться с иском в интересах неопределенного круга лица о признании бездействия правительства Красноярского края и его руководства, а также обязать власти региона выполнить поручения президента и правительства России по улучшению экологии и воздуха в Красноярске.

Напомним, что ранее «Континент Сибирь» писал о возможных причинах санкционного удара по экономике Красноярского края. По мнению экспертов, ввод санкций мог в том числе быть вызван последствиями действий российского миллиардера Олега Дерипаски.