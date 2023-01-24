Суд продлил арест Олегу Митволю по делу о хищениях при строительстве метро в Красноярске

Центральный суд Красноярска продлил срок содержания под стражей председателю совета директоров АО «Красноярский трест инженерно-строительных изысканий» («Красноярский ТИСИЗ»), бывшему заместителю главы Росприроднадзора Олегу Митволю, проходящему по уголовному делу о хищении почти миллиарда рублей при проектировании городского метро.

Мера пресечения в отношении Олега Митволя продлена на 24 марта, сообщает объединённая пресс-служба судов Красноярского края 24 января.

Напомним, что Олег Митволь был задержан и арестован в июне 2022 года. Его заподозрили в хищении 900 млн руб., выделенных на строительство красноярского метрополитена аффилированной с ним организацией.

В конце июня стало известно, что Митволь заключил со следствием досудебное соглашение. По некоторым данным, до этого ему предлагали дать показания на окружение губернатора Красноярского края Александра Усса.

В июле был также задержан министр транспорта Красноярского края Константин Димитров. Его подозревают в превышении полномочий при подписании акта приёмки-передачи откорректированной проектно-сметной документации метрополитена. Ущерб от этих действий оценен в 742 млн руб.

Кроме того, в связи с этим же расследованием летом 2022 года был задержан бывший руководитель госучреждения «Красноярское транспортное управление» Константин Мандров. Он заключён под стражу по обвинению в хищении 975 млн руб. при корректировке проекта метрополитена по статье о превышении должностных полномочий.

Федеральные средства в размере 950 млн руб. на корректировку ПСД красноярского метрополитена для его достройки были выделены региону в 2019 году. Возводить метро в краевом центре начали в 1990-х годах, однако в 2013 году работы, неоднократно прерываемые из-за недостатка финансирования, окончательно остановились.