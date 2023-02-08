Работа над ошибками: Красноярский горсовет не обращался в краевую прокуратуру с жалобой на губернатора края

Алёна Золотова
 
Фото пресс-службы Красноярского городского совета депутатов
Фото пресс-службы Красноярского городского совета депутатов

В новости, вышедшей на сайте ksonline.ru, была допущена неточность. В своём письме в редакцию председатель горсовета Наталия Филюрина уточнила, что обращение депутатов к прокурору края с жалобой на то, что Александр Усс игнорирует поручения президента РФ, пока имеет статус депутатской инициативы. Документ находится на стадии обсуждений в комиссиях.

Красноярский городской совет депутатов прокомментировал публикацию о том, что местные депутаты пожаловались на губернатора Красноярского края Александра Усса. Горсовет обратил внимание на то, что в данный момент подготовлен проект обращения к прокурору Красноярского края Роману Тютюнику. Готового документа, принятого на сессии горсовета, пока нет.

17 февраля 2022 года проект был внесен в Горсовет депутатами Романом Крастелевым, Семеном Головинским, Романом Рыбаковым, Семеном Сендерским, Олегом Панченко, Александром Левым, Виталием Бондаревым, Дмитрием Кондратьевым и Сергеем Надточием. 10 марта 2022 года документ рассмотрен на заседании постоянной комиссии по городскому самоуправлению. Однако комиссия проект не поддержала и приняла решение направить его на доработку.

21 декабря 2022 года инициаторы обращения попросили отложить рассмотрение проекта, при этом на настоящий момент документ не возвращался на рассмотрение в Горсовет.

Отметим, что проект обращения, находящийся в распоряжении «Континента Сибирь», зарегистрирован в Красноярском городском совете депутатов от 27 января 2023 года. Горсовет в своем письме от 2 февраля 2023 года утверждает, что проект обращения не рассматривался на данный момент. Дата повторного рассмотрения проекта также не указана. «Континент Сибирь» приносит извинения читателям за ошибку.

Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту [email protected] или через нашу группу в социальной сети «ВКонтакте».
Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram, чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
 КОММЕНТИРОВАТЬ

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

  