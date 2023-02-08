В новости, вышедшей на сайте ksonline.ru, была допущена неточность. В своём письме в редакцию председатель горсовета Наталия Филюрина уточнила, что обращение депутатов к прокурору края с жалобой на то, что Александр Усс игнорирует поручения президента РФ, пока имеет статус депутатской инициативы. Документ находится на стадии обсуждений в комиссиях.

Красноярский городской совет депутатов прокомментировал публикацию о том, что местные депутаты пожаловались на губернатора Красноярского края Александра Усса. Горсовет обратил внимание на то, что в данный момент подготовлен проект обращения к прокурору Красноярского края Роману Тютюнику. Готового документа, принятого на сессии горсовета, пока нет.

17 февраля 2022 года проект был внесен в Горсовет депутатами Романом Крастелевым, Семеном Головинским, Романом Рыбаковым, Семеном Сендерским, Олегом Панченко, Александром Левым, Виталием Бондаревым, Дмитрием Кондратьевым и Сергеем Надточием. 10 марта 2022 года документ рассмотрен на заседании постоянной комиссии по городскому самоуправлению. Однако комиссия проект не поддержала и приняла решение направить его на доработку.

21 декабря 2022 года инициаторы обращения попросили отложить рассмотрение проекта, при этом на настоящий момент документ не возвращался на рассмотрение в Горсовет.

Отметим, что проект обращения, находящийся в распоряжении «Континента Сибирь», зарегистрирован в Красноярском городском совете депутатов от 27 января 2023 года. Горсовет в своем письме от 2 февраля 2023 года утверждает, что проект обращения не рассматривался на данный момент. Дата повторного рассмотрения проекта также не указана. «Континент Сибирь» приносит извинения читателям за ошибку.