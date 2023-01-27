Кого «благодарить» за санкционный удар по Красноярскому краю?

В Красноярске разгорается очередной политико-экономической скандал на фоне вопросов о причастности Олега Дерипаски к санкциям против компаний Владимира Потанина.

Вчера, 26 января Министерство финансов США объявило о введении санкций против четырёх компаний, связанных с Владимиром Потаниным через холдинг «Интеррос».

Справка: Владимир Потанин — владелец и президент управляющей компании «Интеррос» (владеет пакетами акций ПАО «ГМК Норильский никель», «Росбанка», «Тинькофф банка», компании «Роза Хутор» и других организаций), президент, председатель правления ПАО «ГМК Норильский никель».

Влиятельный телеграм-канал «Незыгарь», комментируя событие, заметил, что это случилось раньше, чем успела высохнуть «краска на новости, что Олег Дерипаска копал через агентов ФБР против Владимира Потанина». Речь о произошедшем на днях в Нью-Йорке аресте отставного сотрудника Федерального бюро расследований Чарльза МакГонигала. До выхода на пенсию тот возглавлял нью-йоркский отдел контразведки ФБР, имел служебный доступ к секретной информации о контрразведовательной деятельности ФБР и ЦРУ. Бывшего агента обвиняют в работе на российского бизнесмена Олега Дерипаску. Если верить этим данным, он пытался задействовать свои иностранные связи, сначала чтобы выйти из-под санкций, а потом найти порочащую информацию на «конкурирующего российского олигарха».

Справка: Олег Дерипаска — миллиардер, основатель алюминиевого гиганта «Русал». Пытался объединить «Русал» с «Норильским никелем». Этого не случилось, в том числе, из-за корпоративного конфликта с главой «НН» Владимиром Потаниным.

Олег Дерипаска историю об аресте агента, которого власти США связывают с российским предпринимателем, не комментирует. Тем временем, в Красноярском крае злые языки начинают заполнять информационный вакуум различными предположения. Например, о том, что «конкурирующий российский олигарх» — не кто иной, как Владимир Потанин. Согласно популярной версии, компромат был нужен, чтобы конкурент тоже попал под санкции. США ввели их персонально против Потанина в декабре 2022 года. 26 января американские власти добавили в «специальный список» связанные с ним компании, что может негативно отразиться на экономической ситуации в Красноярском крае.

На эти рассуждения наводят слова из релиза Минюста США к обвинительному заключению против бывшего спецагента ФБР. И если в них есть зерно здравого смысла и Дерипаска действительно «копал» под Потанина, получается, что подкоп был и под «Норникель», компанию, в значительной мере формирующую бюджет Красноярского края.

Красноярский политический эксперт Алексей Аксютенко в своём телеграм-канале ссылается на обвинительное заключение против американских граждан, информацию на сайте Минюста США и телеканал ABC News и обращает внимание: власти США вменяют связанному с Дерипаской МакГонигалу, что последний брал деньги за выполнение задания, по поиску компромата на «конкурирующего олигарха», в частности, информации о его активах за пределами России. «Интересен тот факт, что промышленник и меценат Олег Дерипаска прибегает к помощи иностранных спецслужб с целью давления на крупные российские корпорации» — приходит к выводу политолог.

Масштаб последствий введённых против структур «Интерроса» санкций проявится через некоторое время. «Континент Сибирь» готовит запрос в «Норникель» о потенциальном ущербе развития ситуации для бюджета Красноярского края. Недавно «Континент Сибирь» проанализировал бюджетные показатели регионов СФО на 2023 год – возможно, результаты бюджетного рейтинга придётся пересмотреть и благодаря Дерипаске лидерство в рейтинге перейдёт к Новосибирской области.