Пока одни попавшие под санкции олигархи с российскими корнями пытаются убедить заграничную публику в невозможности влиять на решения Кремля, Дерипаска открыто критикует позицию мировых лидеров, говорит об инструментах по спасению российской экономики и о том, что нужно «начать всё! заново». Насколько реальна готовность бизнесмена сделать «возможное и невозможное» для России, в каком статусе и с какой стороны финансово-политических баррикад он за это возьмётся?

Олег Дерипаска. Совладелец «РУСАЛа» – одной из крупнейших в мире компаний по производству алюминия. Основатель промышленной группы «Базовый элемент», под управлением которой находятся предприятия машиностроительного, горнодобывающего, металлургического, энергетического, финансового, строительного, авиационного, сельскохозяйственного и других секторов. До 2017 года руководил «En+Group», которая позиционирует себя мировым лидером по производству низкоуглеродного алюминия и возобновляемой энергии. Председатель наблюдательного совета Института экономики роста имени Столыпина.

23 марта Олег Дерипаска в своем телеграм-канале дал ссылку на материал известного западного историка Ньяла Фергюссона о текущих событиях на Украине. Текст в издании «Блумберг» содержит данные о потерях российской армии в ходе спецоперации, которые сильно отличаются от официальной информации Минобороны РФ (и таким образом являются фейковыми на территории страны). Митинг в Лужниках 18 марта 2022 года, где выступал президент России, историк называет «фашистским». Фергюсон критикует позиции мировых лидеров по отношению к российско-украинскому кризису и их возможную интерпретацию его последствий. Комментируя публикацию, Дерипаска выражает сомнение в заинтересованности со стороны глав государств в скорейшем завершении конфликта (он повторил этот тезис в посте от 27 марта), а ссылку на статью сопровождает словами: «Я полностью согласен с автором».

Не новость, что Дерипаска предпочитает открыто выражать свою точку зрения по вопросам геополитики, мировой экономики и внутрироссийской повестки. В своём телеграм-канале миллиардер (и его пресс-служба) больше двух лет пишет о событиях в мире, троллит Центробанк РФ, намекает на невнятную позицию Госдумы и Совета Федерации, комментирует назначения ключевых чиновников российского правительства. Он даёт яркие комментарии и вне виртуального пространства, где бы ни находился — в Швейцарском Давосе (как член делегации на Всемирном экономическом форуме), на Кипре (который пару лет назад отозвал у предпринимателя гражданство) или на экономическом форуме в Красноярске. Но после 24 февраля 2022 года в России стали жёстче конвертироваться не только алюминий с глинозёмом, но и молчание с самоцензурой. На фоне онемевших соклубников по списку Форбс, продолжать гнуть свою линию — особая отвага. Если, конечно, есть, что терять. Причем не только в РФ, но и за рубежом — а бизнес Дерипаски раскидан по миру. Понятно, что чем крупнее капитал, тем чувствительнее он к политическим раскладам и настроению партнеров по финансовой игре. Австралия, например, уже запретила экспорт необходимого «РУСАЛу» сырья.

Когда действия известной персоны создают резонанс, интересанты начинают вспоминать не только список аффилированных с ньюсмейкером предприятий, но и его межличностных контактов. Для экспертов по Красноярскому краю, например, фамилия крупного акционера «Норникеля» и основателя алюминиевого гиганта «РУСАЛ» плотно ассоциируется с губернатором Александром Уссом.

Неприкрытая солидарность со статьей в «Блумберге» — значительный риск для Дерипаски, считает генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. По мнению эксперта, заявление предпринимателя демонстрирует его стремление дистанцироваться от российских властей по теме военной операции на Украине. «Он даёт понять, что может поддержать игроков, которые предложат эффективное посредничество. Кроме того, насколько можно судить, Дерипаска готов при определённых условиях стать центром притяжения для оппозиционных сил, в том числе, вероятно, их спонсором. На какую именно оппозиционную коалицию он рассчитывает, трудно судить: ее состав и цели не определены», — подчеркнул, отвечая на вопросы корреспондента «Континента Сибирь», Дмитрий Орлов.

Руководитель Центра развития региональной политики Илья Гращенков считает, что на сегодняшний день речь может идти скорее о спонсорстве идей в сотрудничестве с носителями разных взглядов, объединенных общей целью спасения экономики России. (В формулировке Ильи Гращенкова, коллаборация с силами, готовыми действовать в рамках «метапродуктивной идентичности»). «Если ситуация в полной мере не устраивает ни либералов, ни патриотов, стоит действовать, исходя из существующих возможностей, вместо того, чтобы критиковать и ждать. Есть определенное количество политических и финансовых сил, готовых что-то предпринимать в рамках этой метапродуктивной идентичности. Роман Абрамович бегает по миру, пытается что-то сделать. Те, кто в системе, Сбербанк, ВТБ и так далее, хотят сохранить то, что есть, встроиться в новую реальность. Партия «Новые люди» в том же духе предлагает программу нового НЭПа. Потенциальным союзником в текущей ситуации может быть любой, кто не ограничивается позицией в стиле «посмотрим, чем всё кончится»», — рассуждает в беседе с корреспондентом «Континента Сибирь» Илья Гращенков.

Политолог сомневается, что Дерипаска станет противопоставлять себя действующей власти, так как это для него непродуктивно. Бизнесмен выступает за жесткие экономические меры со стороны правительства. Его предложения балансируют на грани требования, но он избегает политической конкуренции с Кремлем.

Политический аналитик Александр Чернявский также склоняется к точке зрения, что Дерипаска не похож на политического камикадзе, который стал бы «в здравом уме» спонсировать оппозицию. Собеседник редакции считает, что слова предпринимателя не фронда Кремлю, а небезосновательные переживания за судьбу собственных компаний, которые работают в разных отраслях экономики. «Австралия уже наложила эмбарго на поставку бокситов в Россию, что может ударить по «РУСАЛу». Не будем забывать, что даже после 2014 года Дерипаска сохранил определенные бизнес-интересы на Украине (Николаевский глиноземный комбинат), поэтому вполне понятна его мечта о скорейшем заключении перемирия. Кроме того, из всех представителей российского олигархического цеха именно Олег Дерипаска после 2014 года подвергся наибольшим санкциям со стороны Запада. И, наверное, в такой момент лучше все-таки находиться дома, а не в местах, где могут арестовать», — напоминает Чернявский.

Дерипаске и до «события» было тесно исключительно в статусе олигарха и владельца капиталов. Больше десяти лет его фамилия оставалась в утвержденном Владимиром Путиным составе Совета по конкурентоспособности и предпринимательству при правительстве РФ, президент назначал его представителем России в Деловом консультативном совете форума «Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество», позже он возглавил российскую часть совета. Кроме того, предприниматель много лет активно представлял Россию на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

И в новом мире образ Дерипаски вероятно вписался бы в роль деятеля, продвигающего определенные идеи. Но человек, который планирует сохранить активы в России, скорее всего, на данный момент сможет это делать только по согласованию с одним лагерем — провластным. «Думаю, Дерипаска с учетом его общественного темперамента не отказался бы войти в некий оперативный штаб, который стал бы заниматься перенастройкой экономики России в новых условиях. У него есть идеи и амбиции, которые вполне могут быть востребованы сегодня. Но штаб этот в нашей стране сегодня может быть только один — путинский», — констатирует Александр Чернявский.

Илья Гращенков также придерживается тезиса, что Дерипаска готов сотрудничать с государством. Однако сомневается, что у того есть желание примерить роль чиновника, то есть, ограничить себя рамками госслужбы, на которой официально нельзя заниматься бизнесом. «Олигархи давно поняли, что официальные посты — скорее удавка на шее, чем возможность что-то сделать. На пост премьер-министра, может быть, кто-то из них и согласился бы, но очевидно, такое назначение сегодня практически невозможно. Дерипаска хочет реальных действий. Так, чтобы навести мосты с Китаем, нужно вписываться по полной, ехать, договариваться. Он мог бы. Но для этого государство должно дать ему полномочия, чтобы Китай понимал, от чьего лица предприниматель говорит. Инструменты можно найти, если власть сочтет нужным. Например, рабочая группа при ЦБ», — рассуждает Илья Гращенков.

К слову, несколько дней назад Анатолий Чубайс перестал быть спецпредставителем президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития.