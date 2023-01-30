Девять новых троллейбусов с автономным ходом появятся на дорогах Новосибирска в феврале

В Новосибирск по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» поступила партия новых троллейбусов. Все они передвигаются на автономном ходу, то есть могут проходить часть маршрута без взаимодействия с контактной сетью.

Как сообщили в мэрии Новосибирска в понедельник, девять троллейбусов на автономном ходу выйдут на линии 1 февраля. Они будут курсировать по маршруту №36 – от улицы Лазурной до вокзала «Новосибирск-Главный».

Производитель транспортных средств – Уфимский трамвайно-троллейбусный завод.

По словам мэра Анатолия Локтя, машины поставлены в Новосибирск в рамках обновления парка городского общественного транспорта.

«Этот вид транспорта может использовать как имеющуюся контактную сеть, так и возможности автономного хода – обслуживать отдалённые микрорайоны и новые жилмассивы, где не проведена контактная сеть», – пояснил Анатолий Локоть, проверяя готовность троллейбусов к работе 30 января.

Ещё 49 таких троллейбусов город планирует приобрести по проекту БКД в 2024 году. Помимо этого, в рамках лизингового контракта, заключённого с поставщиком при поддержке губернатора и правительства региона, в Новосибирск поступит ещё 120 аналогичных транспортных средств. Их поставят с июня по декабрь текущего года. Городской бюджет оплатит 20% их стоимости, а областной – 80%. Они будут курсировать на разных маршрутах.

В результате в областном центре обновят более половины троллейбусного парка в Новосибирске – предполагается, что к 2025 году этот показатель достигнет 60%, а действующие городские маршруты продлят. Так, электротранспорт будет ходить до жилмассивов «Южно-Чемской», «Дивногорский», «Новомарусино», «Стрижи», «Европейский берег», а также на улицу Выборную.

Напомним, что аукцион по приобретению девяти автобусов на удлинённом автономном ходу муниципалитет объявил в августе 2022 года.