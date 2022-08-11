Новосибирские власти потратят 413 млн рублей на поставку девяти троллейбусов

В Новосибирске объявили аукцион на оказание услуг финансовой аренды на приобретение 9 троллейбусов. Стоимость контракта составляет более 413,4 млн рублей.

Информация о проведении электронного аукциона на оказание услуг финансовой аренды на приобретение общественного транспорта размещена на сайте госзакупок 10 августа, лизингополучателем по контракту выступает муниципальное казенное предприятие Новосибирска «Горэлектротранспорт».

Согласно документам, в рамках контракта подрядчик, то есть лизингодатель, приобретет и передаст предприятию во временное владение и пользование девять низкопольных троллейбусов большой вместимости категории М3 класса I. Отмечается, что у техники будет увеличенный автономный ход.

Напомним, в середине июня стало известно о том, что Новосибирск получит 58 новых троллейбусов с автономным ходом. Первые девять машин планировалось передать городу в 2022 году.

«Троллейбусы должны быть новыми, изготовленными не ранее 2022 г., не бывшими в эксплуатации, работоспособными и обеспечивать предусмотренную производителем функциональность, не бывшими в ремонте, не восстановленными и не собранными из восстановленных компонентов. Не допускается поставка выставочных образцов. На продукции не должно быть следов механических повреждений, а также иных несоответствий официальному техническому описанию поставляемой модели», — указано в документах.

В описании объекта закупки сказано, что пассажировместимость одного транспорта составит не менее 90 и не более 100 человек, в нем установят не менее 30 мест для сидения. В троллейбусе будет система бескондукторного обслуживания пассажиров, система климат-контроля пассажирского салона и солнцезащитные шторки, запланирована также установка системы контроля за состоянием водителя и защиты от самопроизвольного движения и другое.

«Передача предмета лизинга лизингополучателю осуществляется в срок до 1 декабря 2022 года включительно. Возможна досрочная передача предмета лизинга лизингополучателю», — сказано в документах к закупке.

Подать заявки на участие в аукционе можно до 30 августа текущего года, подвести итоги определения поставщика планируется 31 августа. Начальная цена контракта составляет 413,4 млн рублей.