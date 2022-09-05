Возглавляемая экс-министром транспорта РФ компания поставит троллейбусы в лизинг в Новосибирске

В Новосибирске определили подрядчика по предоставлению лизинговых услуг для приобретения девяти троллейбусов за более чем 413 млн рублей. Им стала «Государственная транспортная лизинговая компания», главой которой выступает экс-министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок. Согласно документам, АО «Государственная транспортная лизинговая компания» выполнит оказание услуг финансовой аренды (лизинга) на приобретение девяти троллейбусов в Новосибирске.

Напомним, аукцион на поставку техники был объявлен 10 августа, заказчиком выступает муниципальное предприятие Новосибирска «Горэлектротранспорт». Как сообщал ранее «Континент Сибирь», в рамках контракта лизингодатель приобретет и передаст предприятию во временное владение и пользование девять низкопольных троллейбусов большой вместимости категории М3 класса I. У троллейбусов будет увеличенный автономный ход.

Кроме того, пассажировместимость одного троллейбуса составит не менее 90 и не более 100 человек, в нем установят не менее 30 мест для сидения. В технике установят системы бескондукторного обслуживания пассажиров и климат-контроля и другое. Передать технику необходимо лизингополучателю в срок до 1 декабря 2022 года. Начальная цена контракта составила более 413, 4 млн рублей.

Как сообщается на сайте госзакупок, по окончанию срока была подана лишь одна заявка на участие в закупке. Заявка соответствует требованиям.

По данным Rusprofile, АО «Государственная транспортная лизинговая компания» (АО «ГТЛК») зарегистрировано в 2001 году, основным видом деятельности является деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу). С ноября 2020 года генеральным директором компании выступает экс-министр транспорта Российской Федерации Евгений Дитрих. Он возглавлял министерство с мая 2018 по ноябрь 2020 года. Права учредителя осуществляет Минтранс России.

Согласно сайту АО «ГТЛК», организация является крупнейшей лизинговой компанией страны. Акционерное общество входит в перечень системообразующих организаций российской экономики и обеспечивает реализацию государственной поддержки транспортной отрасли.