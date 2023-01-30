Дарья Мороз и Евгений Миронов выступят на X Транссибирском арт-фестивале

Министерство культуры Новосибирской области объявило о старте продаж билетов на X Транссибирский арт-фестиваль, который пройдёт в ряде российских городов с 8 марта по 16 октября. Главной площадкой проведения мероприятия по традиции станет Новосибирск.

Концертная программа фестиваля также пройдёт в Красноярском крае, Самаре, Москве, Барнауле, Омске, а также районах Новосибирской области, сообщает пресс-служба регионального министерства культуры.

Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры РФ, правительства и министерства культуры Новосибирской области в рамках нацпроекта «Культура».

Юбилейный фестиваль ознаменуется двумя премьерами в исполнении художественного руководителя форума Вадима Репина. Это скрипичный концерт Полада Бюльбюль-оглы — он создан специально для российского скрипача и будет сыгран впервые в России, а также скрипичный концерт Михаила Плетнёва, который прозвучит вместе с Российским национальным оркестром под руководством Алессандро Кадарио.

Организаторы также обещают обилие проектов на пересечении жанров. Так, анонсированы спектакль-концерт «Шекспир. Шостакович. Гамлет» в исполнении артиста кино Евгения Миронова и Новосибирского государственного академического оркестра под управлением Юрия Башмета, а также симфосказка «Руслан и Людмила» с участием актрисы Дарьи Мороз и Московского государственного симфонического оркестра под управлением Ивана Рудина.

Кроме того, на сцене Новосибирского государственного театра оперы и балета представят проект МОDANSE – объединение балетов «Как дыхание» Мауро Бигонцетти на музыку Г.Ф. Генделя и «Габриэль Шанель» И. Демуцкого в постановке Юрия Посохова. Главную роль исполнит прима-балерина Большого театра Светлана Захарова.

На фестивале этого года также прозвучит большое количество этнической музыки. С программой «Земля предков» выступит этно-группа «Намгар», исполняющая бурятские и монгольские композиции, а индийский скрипач и композитор Др. Лакшминараяна Субраманиам представит вместе со своей группой программу Spiced jazz.

Помимо этого, на фестивале традиционно прозвучат симфонические и камерные концерты. В том числе – с участием дирижёров из Эстонии и Венесуэлы.

Примечательно, что на открытии события и в программе «Рахманинов-гала» (солист – Константин Лифшиц из Швейцарии) за пульт Новосибирского академического симфонического оркестра встанет его новый художественный руководитель Димитриос Ботинис.

Транссибирский арт-фестиваль – ежегодный форум, инициатором и художественным руководителем является российский скрипач, народный артист России Вадим Репин. Традиционно в рамках мероприятия современные композиторы представляют премьеры своих произведений. Фестиваль проходит с 2014 года, за это время в нём приняли участие музыканты из 38 стран.

Мероприятие проходит в нескольких российских городах, однако основной его площадкой считается Новосибирск.

Билеты на фестиваль можно приобрести в кассах Новосибирской государственной филармонии. Подробная программа форума будет опубликована на официальном сайте мероприятия в ближайшее время.

Напомним, что на закрытии Транссибирского арт-фестиваля в 2022 году прозвучала Пятая симфония Бетховена.