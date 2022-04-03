Транссибирский Арт-фестиваль завершит симфония Бетховена

Транссибирский Арт-фестиваль-2022 завершится в Новосибирске 6 апреля. В финальном концерте прозвучат произведения Людвига ван Бетховена.

Заключительный концерт фестиваля пройдёт в государственном концертном зале имени А. М. Каца Новосибирской государственной филармонии. В финале программы прозвучат увертюра к трагедии «Кориолан», Тройной концерт и Пятая симфония Людвига ван Бетховена.

Произведения исполнят Новосибирский академический симфонический оркестр. Дирижёром выступит Юрий Башмет, а солировать будут художественный руководитель фестиваля Вадим Репин и победитель Международного конкурса им. Чайковского, виолончелист Нарек Ахназарян.

Финальный концерт фестиваля должен был состояться 4 апреля, однако был перенесён. В новосибирской филармонии отмечают, что приобретённые на воскресенье билеты действительны.

Время начала концерта — 19.00.

Транссибирский Арт-фестиваль – основанный российским скрипачом Вадимом Репиным ежегодный форум, в рамках которого современные композиторы представляют премьеры своих сочинений. С момента создания фестиваля в 2014 году на нём выступили музыканты из 38 стран.

В 2022 году фестиваль стартовал 17 марта.

Ранее сообщалось о том, что гостей и участников Транссибирского арт-фестиваля-2022 приветствовал президент РФ Владимир Путин.