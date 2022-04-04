Прославленный новосибирский скрипач получил звание народного артиста России

Российский скрипач, основатель Транссибирского Арт-фестиваля, ежегодно проходящего на площадках Новосибирской филармонии, Вадим Репин признан народным артистом РФ. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Путин.

Как следует из документа, опубликованного на сайте правовой информации, звание народного артиста России присвоено скрипачу за большие заслуги в развитии музыкального искусства.

Вадим Репин родился в Новосибирске в 1971 году. Заниматься музыкой начал в 5 лет, уже через полгода обучения выступил на сцене. Его наставником был известный немецкий и советский скрипач и музыкальный педагог Захар Брон.

В 1982 году 11-летнем возрасте Вадим Репин получил золотую медаль на Международном конкурсе им. Венявского. Мировое признание обрёл в 1989 году, став самым молодым победителем Международного конкурса королевы Елизаветы в Брюсселе за всю его историю, а в возрасте 20 лет стал председателем жюри творческого состязания.

Российский музыкант записал более 30 дисков, многие из которых удостоены известных международных наград. Является кавалером Ордена Почётного легиона и лауреатом французской национальной премии Les Victoires de la musique classique.

В 2014 году Вадим Репин основал Транссибирский Арт-фестиваль и стал его художественным руководителем. Мероприятие ежегодно собирает молодых музыкантов, которые представляют премьеры своих произведений. Его участниками становились представители 38 стран мира. Традиционно фестиваль проходит на площадках Новосибирской государственной филармонии.

Напомним, что 6 апреля Вадим Репин выступит на закрытии IX Транссибирского Арт-фестиваля, стартовавшего в Новосибирской области 17 марта, с Новосибирским академическим оркестром под управлением Юрия Башмета вместе с Александром Князевым (виолончель) и Вадимом Руденко (фортепиано). Музыканты исполнят Тройной концерт для скрипки, виолончели и фортепиано Бетховена. Мероприятие пройдёт в концертном зале им. А. М. Каца Новосибирской филармонии.

Ранее также сообщалось о том, что президент России Владимир Путин прислал приветственное письмо участникам и гостям IX Транссибирского Арт-фестиваля.