Новосибирский академический симфонический оркестр получил нового дирижера

Новосибирский академический симфонический оркестр обрел нового дирижера. Назначение Димитриоса Ботиниса завершило довольно длительный (полугодовой) период дирижерской «безотцовщины» оркестра.

6 сентября был подписан трехлетний контракт с Димитриосом Ботинисом. Он является продолжателем известной дирижерской династии, унаследовавшей как традиции московской дирижерской школы, так и компетенции привитые Санкт-Петербургской консерваторией, консерваторией Патры (Греция) и мастер-курсами Юрия Симонова.

Димитриос Ботинис — обладатель обширного конкурсного портфолио: с 2006-го он победитель и обладатель всех специальных призов Международного конкурса симфонических дирижеров имени Антонио Педротти (главного в этой сфере смотра профессионального мастерства), многократный участник Санкт-Петербургского международного фестиваля «Музыкальный олимп», арт-партнер многих просветительских музыкальных проектов в разных городах России, лауреат президентской премии для деятелей культуры.

Как отметила 6 сентября в ходе пресс-конференции и.о. генерального директора Новосибирской филармонии Марина Пономаренко, подписание контракта с Димитриосом Ботинисом — результат достаточно долгого отбора соискателей. Тем более, что возможность присмотреться друг к другу у дирижёра и коллектива давно была — с Новосибирским академическим симфоническим оркестром Димитриос Ботинис сотрудничал с 2020-го года, дирижируя программами абонементов №2 и 2а «Вечера с симфоническим оркестром».

Управляющий Новосибирского академического симфонического оркестра Николай Сизиков добавил, что приход Ботиниса-младшего на дирижерскую должность в некотором смысле повторяет творческий путь Арнольда Каца — оба они прибыли в Новосибирск после работы в Северо-Кавказской филармонии. Николай Сизиков «отзеркалил» шутку Владимира Калужского, худрука филармонии, попросив не считать это ссылкой. Димитриос Ботинис в свою очередь, сказал, что контракт с Новосибирской филармонией — отнюдь не сковывающий фактор, и работа в Новосибирске не помешает ему оставаться в орбите других международных и федеральных проектов. Что, как подчеркнул, маэстро, на пользу и его творческому тонусу, и музыкальному бренду оркестра.