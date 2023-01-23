Третий город страны в состоянии справиться с избранием мэра самостоятельно — уверен заместитель председателя Совета депутатов Новосибирска Антон Тыртышный. Вице-спикер объяснил «Континенту Сибирь», почему необходимо непременно сохранить прямые выборы главы города.

Дискуссия по поводу возможной отмены прямых выборов мэра Новосибирска набирает обороты. В защиту демократических механизмов избрания градоначальника высказался вице-спикер Совета депутатов Новосибирска Антон Тыртышный (фракция КПРФ).

«Я не поддерживаю отмену прямых выборов мэра в Новосибирске. Уверен, что третий город страны в состоянии справиться с избранием мэра самостоятельно — и в кадровом, и в интеллектуальном смысле, – отметил Антон Тыртышный. – Сейчас иногда предлагают передать право выбора мэра конкурсной комиссии, состоящей из депутатов горсовета. Считаю этот вариант не совсем правильным, потому что когда люди нас избирали, они не давали нам мандата выбирать за них главу города. Ещё более ошибочным будет наделить правом назначать сити-менеджера какую-то комиссию, состоящую из каких-то назначенных людей, которых вообще никто никуда не избирал».

Собеседник издания также констатировал, что в Новосибирске сильные демократические традиции. «Если кто-то считает, что тот или иной мэр оказался недостаточно эффективным, это не значит, что нужно ломать существующий механизм выборов. Ведь его суть в том и состоит, что если вы выбираете представителя одной политической силы, и он вас не устраивает, то в следующий раз вы выбираете другого человека. Не справился и он — следующего. Так и выглядит демократический процесс. Таким образом, отменой выборов мэра мы нарушим демократические традиции, разорвём существующий долгие годы негласный договор между горожанами и властью в Новосибирске. Никто же не говорит — давайте сэкономим на выборах губернатора, пусть президент всех назначает», – отметил Антон Тыртышный.

Он также добавил, что человек, который прошел через горнило выборов, гораздо лучше чувствует землю под ногами, настроения общества и имеет гораздо меньше рисков предпринимать шаги, которые будут восприняты обществом «в штыки». «Механизм выборов придуман не просто так. Не на пустом месте. Он непременно должен быть сохранен!», – резюмировал вице-спикер горсовета Новосибирска.

Депутат Государственной думы РФ от КПРФ Ренат Сулейманов ранее также сообщал нашему корреспонденту, что новосибирские коммунисты не откажутся бороться за право горожан участвовать в избирательном процессе.

«Новосибирские коммунисты своих позиций не пересмотрят, не проголосуют за отмену прямых выборов главы города, будут активно выступать против, если такой вопрос встанет», — отмечал Ренат Сулейманов.

Напомним, что ранее «Континент Сибирь» писал о последствиях отмены прямых выборов мэра в Новосибирске. 17 января комиссия по патриотическому воспитанию Общественной палаты Новосибирской области одобрила отмену прямых выборов мэра.