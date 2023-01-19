Комиссия Общественной палаты Новосибирской области поддержала отмену выборов мэра Новосибирска

Самая многочисленная комиссия Общественной палаты Новосибирской области обосновала доводы за отмену прямых выборов мэра Новосибирска. По мнению членов комиссии, городу нужен активный и молодой градоначальник, который решит проблемы города, в том числе плохую чистку снега.

17 января комиссия по патриотическому воспитанию и делам ветеранов – самая многочисленная в структуре Общественной палаты Новосибирской области — поддержала отмену выборов мэра Новосибирска. Комиссию возглавляет ветеран Военно-морского флота РФ Виктор Крикунов.

По словам председателя Общественной палаты Новосибирской области Галины Гридневой, тема отмены выборов обсуждается и на уровне Общественной палаты РФ. На данный момент, по мнению членов комиссии, выборная система на уровне муниципалитетов теряет свою популярность среди избирателей, поэтому необходимо ввести конкурсное назначение градоначальника.

Заместитель председателя комиссии по патриотическому воспитанию и делам ветеранов Геннадий Гуляев напомнил, что во главе города стояли люди с хорошим инженерным образованием. Есть ли среди инженеров претенденты на пост главы Новосибирска, Гуляев не уточнил.

Анатолий Локоть мэр Новосибирска с 2014 года, первый секретарь Новосибирского обкома КПРФ. В 1981 году Локоть окончил Новосибирский электротехнический институт, физико-технический факультет. Работал инженером в НИИ электронных приборов.

«Эти руководители подбирали команду так, что и город, и область стремительно развивалась. Мэрия и аппарат губернатора работали слаженно, достигая общих целей, чего нельзя сказать о нынешней ситуации», — говорится в сообщении Общественной палаты региона.

Эксперт комиссии Игорь Козлов рассказал, что в Красноярске главу города назначают. Именно активность молодого сити-менеджера, по мнению Козлова, помогает справляться с чисткой снега на дорогах и другими проблемами города.

Члены и эксперты единогласно решили поддержать инициативу по изменению системы выборов мэра Новосибирска. Итоговое обсуждение всей Общественной палаты Новосибирской области состоится 26 января.

Напомним, что ранее «Континент Сибирь» писал о перспективах отмены прямых выборов мэра в Новосибирске.