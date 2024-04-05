Депутат Госдумы записал видеообращение к будущему мэру Новосибирска

Депутат Государственной думы от Новосибирской области Александр Аксёненко записал видеообращение к будущему мэру Новосибирска, в котором призывает обратить внимание на качество уборки улиц и городских дорог. Соответствующая публикация размещена на личной VK-странице парламентария.

«Невовремя вывезенный снег, непонятно чем посыпанные дороги, как следствие — забитые ливневки и пыль столбом по весне, разбитые дороги и тротуары. Виды, которые мне встречались по пути, пока я шел по центру Новосибирска, говорят живописнее любых слов. Как депутат Госдумы и просто житель любимого мною города, надеюсь быть услышанным», — говорится в обращении.

Напомним, что вчера, 4 апреля, в Новосибирске стартовал конкурс по отбору кандидатов в будущие градоначальники. По итогам первого этапа, который включал в себя письменное тестирование, комиссия отсеяла 15 из 17 претендентов участвующих в процедуре, которые не набрали минимальных 16 баллов. Таким образом, до второго этапа были допущены лишь двое из них: депутат горсовета Игорь Украинцев и вице-губернатор Максим Кудрявцев. Победитель будет определен по итогам голосования, которое состоится на ближайшей сессии горсовета — 16 апреля 2024 года.

Ранее «Континент Сибирь» писал, что на следующей неделе фракция «Единая Россия» в городском Совете проведет заседание, где губернатор Новосибирской области Андрей Травников представит депутатам Максима Кудрявцева как человека, которого поддерживает на посту мэра.