Исполняющий обязанности мэра города Новосибирска Олег Клемешов на аппаратном совещании с главами районных администраций и руководителями подразделений мэрии поручил ускорить темпы расконсервации ливневых канализаций во избежание подтопления городских улиц, а также призвал управляющие компании активнее ворошить снег.

«На сегодня расконсервировано 1600 дождеприемников, но нужно еще два раза по столько сделать, чтобы исключить подтопление улично-дорожной сети. За эту неделю необходимо нарастить темпы и промывки, и открытия дождеприемников, достичь тех показателей, которые на сегодняшний день соответствуют погодным условиям. Это касается всех дорожно-эксплуатационных учреждений, подведомственных департаменту транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии или районам. Также необходимо в полном объеме контролировать работу управляющих компаний, чтобы ливневки были подготовлены своевременно», — подчеркнул Олег Клемешов.

Замглавы департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска — начальник управления автомобильных дорог Сергей Эпов в своем докладе сказал, что на сегодня расконсервировано 1620 дождеприемных колодцев.

И. о. мэра в ходе аппаратного совещания обратил внимание на то, что муниципальной жилищной инспекции необходимо проверить, насколько управляющие компании справляются со своим функционалом уборки снега с кровель, на придомовых территориях и мусора вокруг контейнерных площадок. По его словам, в городе не видно активного ворошения снега на территориях многоквартирных домов управляющими компаниями.

Напомним, что на прошлой неделе на проходившую мимо входа в метро на «Студенческой» женщину с соседнего здания упала глыба льда, сбив пострадавшую с ног. По данному факту следственными органами было возбуждено уголовное дело.

В настоящий момент в городе продолжается уборка улично-дорожной сети от грязи и противогололедных материалов, оставшихся после зимы. С тротуаров и лотковой части дорог за минувшую неделю вывезено около 135 тонн смета и грязи. Подготовлены шампуни и пылеподавляющие материалы для обработки улиц.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что в Новосибирске ограничат движение по проспекту Димитрова.