В Новосибирске ученый из Института катализа СО РАН создал долговечное инновационное кадило

Александр Киселев
 
Кадило
Фото с сайта института катализа им. Борескова СО РАН

Научный сотрудник Института катализа им. Г. К. Борескова Сибирского отделения РАН, кандидат технических наук Александр Куликов, создал кадило, которое сможет работать «практически бесконечно долго». Об этом сообщила пресс-служба института.

Основное устройство кадила — это каталитическая горелка, а топливом является смесь пропана-бутана. За основу ученый взял самое обычное кадило, в низ которого добавил баллон с газом, что позволяет изобретению работать в течение продолжительного времени.

«Преимущество разработанного устройства в том, что оно не дымит, а только излучает запах ладана и тепло. Так как оно потребляет мизерный объем газа, то может работать очень долго», — рассказал изобретатель.

«Долговечное каталитическое кадило» уже вошло в обиход, его начали использовать священники Храма Всех Святых в земле Российской просиявших в новосибирском Академгородке.

Ранее мы писали, что скандал вокруг постановки «Тангейзер» в оперном театре попал в новую книгу Джоан Роулинг. Автор опубликовала это произведение под псевдонимом Роберт Гэлбрейт.

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