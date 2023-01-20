Научный сотрудник Института катализа им. Г. К. Борескова Сибирского отделения РАН, кандидат технических наук Александр Куликов, создал кадило, которое сможет работать «практически бесконечно долго». Об этом сообщила пресс-служба института.

Основное устройство кадила — это каталитическая горелка, а топливом является смесь пропана-бутана. За основу ученый взял самое обычное кадило, в низ которого добавил баллон с газом, что позволяет изобретению работать в течение продолжительного времени.

«Преимущество разработанного устройства в том, что оно не дымит, а только излучает запах ладана и тепло. Так как оно потребляет мизерный объем газа, то может работать очень долго», — рассказал изобретатель.

«Долговечное каталитическое кадило» уже вошло в обиход, его начали использовать священники Храма Всех Святых в земле Российской просиявших в новосибирском Академгородке.

Ранее мы писали, что скандал вокруг постановки «Тангейзер» в оперном театре попал в новую книгу Джоан Роулинг. Автор опубликовала это произведение под псевдонимом Роберт Гэлбрейт.