Общая площадь двух новых оупенспейсов для новосибирских сотрудников Совкомбанка превышает 12 тысяч квадратных метров.

Как сообщили в Совкомбанке, первый из офисов открыт в бизнес-центре Port i7 Академгородка, второй — в бизнес-центре Richmond Residence на улице Кирова в Новосибирске.

В банке уточнили, что предназначенные для IT-специалистов офисы созданы в формате оупенспейсов, с игровыми и лаунж-зонами, а также комнатами для сна. По оценке представителей Совкомбанка, условия работы будут «по достоинству оценены сотрудниками и зададут новую планку для других игроков в борьбе за лучших кандидатов в регионе».

Минувшим летом Совкомбанк для привлечения IT-специалистов провел совместно с Фондом «Сколково» командный онлайн-хакатон с призовым фондом в миллион рублей. Новосибирские айтишники тогда вошли в топ-5 по количеству участников хакатона, вместе с Москвой, Санкт-Петербургом, Екатеринбургом и Нижним Новгородом.

В конце прошлого года стало также известно о назначении нового управляющего региональным центром «Новосибирск» Совкомбанка. Должность занял ранее занимавший руководящий пост в банке «Открытие» Евгений Шалюхин.

Напомним, что ранее в бизнес-центре Port i7 открылся ресторан Sabai Bar, а также, по предварительным данным, будет запущена кофейня сети Shurubor. В свою очередь в Richmond Residence, по информации участников рынка, могут открыться офисы Газпромбанка, «Ак Барс Банка», а также ресторан «Горыныч» московского ресторана Бориса Зарькова.