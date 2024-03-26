В новосибирском Академгородке откроется заведение популярной сети корейского стритфуда

Как стало известно «Континенту Сибирь», в Новосибирске летом текущего года откроется второе по счету кафе Chicko. Оно будет расположено в новосибирском Академгородке на проспекте Лаврентьева. В этом же здании начнет работу киберспортивный клуб и VR-клуб.

Напомним, что первое заведение под брендом Chicko в Новосибирске было открыто в 2022 году на Красном проспекте рядом с часовней. Его запустила по франшизе компания RestMe, развивающая заведения под брендами «Аджикинежаль», Drovamuka, «У Беллуччи круче», «Мятный карась», «На Даче». По данным компании, за первый месяц выручка заведения составила 10,5 млн рублей, при этом общие затраты на открытие составляли 13 млн рублей. Сопоставимые показатели сеть демонстрировала и в других городах России.

Основателем федеральной сети Chicko является московский предприниматель Сергей Лебедев. В меню заведений можно найти национальное корейское блюдо токпокки (тягучие колбаски из рисовой муки с овощами), корейский чикен, суп кимчи, а также фирменные бургеры и корн-доги.

Как стало известно «Континенту Сибирь», летом 2024 года Chicko откроется в новосибирском Академгородке в здании на проспекте Лаврентьева. Объект, который ранее служил лабораторией одного из институтов СО РАН, купила с торгов в 2020 году девелоперская компания «Солвер» и начала его реконструкцию.

«Мы уже имели опыт реализации проектов в девелопменте с большим количеством франшиз — речь об отеле Mirotel. Этот опыт мы решили тиражировать, подобрав такие концепции, которые позволили бы обеспечить большой трафик, синергетический эффект, и как следствие — быструю окупаемость проекта», — отметил «Континенту Сибирь» руководитель компании «Солвер» Михаил Швецов. Кроме Chicko, в здании также начнет работу киберспортивный клуб CyberX и VR-клуб ZagaGame.

Выбор франшиз CyberX и ZagaGame, по словам Михаила Швецова, был не случаен, поскольку CyberX является международной ассоциацией киберспортивных арен, предлагающей передовые технологии и создающей особую атмосферу для геймеров, позволяя обеспечить стабильные и долгосрочные инвестиции. ZagaGame, с другой стороны, представляет собой первую виртуальную реальность (VR-арену) в верхней зоне Академгородка с возможностью одновременного участия до 10 игроков и двумя отдельными помещениями для комфортного геймплея и коммуникации. Как франшиза ZagaGame доступна предпринимателям с различными бюджетами, обеспечивает быструю окупаемость инвестиций и учитывает интересы каждого участника. Это, по словам Михаила Швецова, делает ее привлекательным вариантом для тех, кто хочет войти в индустрию виртуальной реальности.

«Аудитории всех проектов, реализуемых на этой площадке, пересекаются. Например, дети могут прийти в VR-клуб, а потом отправиться в Chicko», — сказал собеседник издания. Он высоко оценивает перспективы Chicko, подчеркивая, что корейский стритфуд — это ярко выраженный тренд, который хорошо работает, а в Академгородке заведений с корейской кухней ранее не было. Кроме того, партнер компании «Солвер» по этому проекту Тимофей Тиховский уже имел опыт запуска Chicko.

Говоря о компьютерных клубах, Михаил Швецов констатирует, что на сегодня наблюдается очередная волна интереса к этому сегменту рынка. «Мы хотим возглавить этот тренд. По этим проектам мы будем сотрудничать с НГУ, преподавателем которого я являюсь, а также со школами Академгородка», — резюмировал Михаил Швецов.

Открытие киберарены намечено на 13 апреля. В этот же день также запланирован киберспортивный турнир.