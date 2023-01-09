Основанная в Новосибирске сеть автосервисов построит завод по производству запчастей

Компания Fit Service, насчитывающая на сегодня 306 станций технического обслуживания, планирует построить завод по производству автомобильных запчастей.

Об этом сообщил генеральный директор и совладелец компании Данил Соловьев в ходе конференции «Прибыль».

По его словам, в 2022 году предприятие приступило к проекту по строительству завода по производству автозапчастей. «Мы прошли этап бизнес-планирования, подтверждения финансирования со стороны фондов, основных акционеров, подошли к проектированию», – рассказал Данил Соловьев на конференции «Прибыль». По предварительным прогнозам, завод может быть построен уже летом 2024 года.

Номенклатура производимых запчастей на текущем этапе не разглашается. Также в Fit Service не комментируют, где именно будет располагаться завод. Однако примечательно, что речь не идет о родной для компании Новосибирской области. Об этом «Континенту Сибирь» сообщили в самой сети. В минпромторге региона и Агентстве инвестиционного развития также подтвердили, что Fit Service не обращался по вопросам строительства завода.

Основным собственником Fit Service является крупный российский дистрибьютор запчастей — компания ROSSKO. Ее основателем является новосибирский бизнесмен Сергей Кизиев. По собственным данным Fit Service, выручка сети по итогам 2022 года составила около 7,1 млрд рублей (+26%). Несмотря на тренд на экономию, средний доход с одного клиента (ARPU) за год в сети вырос на 16% до 12 тыс рублей, из которых 63% составляют запчасти, 37% — услуги.

Напомним, что в 2017 году был анонсирован инвестиционный проект, который предусматривал производство автозапчастей в рабочем поселке Линево Новосибирской области. У истоков проекта стояла группа компаний «МАКС Моторс», на тот момент являвшаяся одним из крупнейших автодилеров региона. В соответствии с инвестпроектом планировалось наладить производство тормозных колодок и тормозных дисков для автомобилей, кузовных деталей и деталей ходовой части автомобиля из металлов и полимеров.

На тот момент в компании ROSSKO (основной владелец сети Fit Service) позитивно оценивали сам факт возможного появления в регионе такого производства, отмечая, что за этим будущее, однако указывали на различные «подводные камни», которые важно принимать во внимание. В частности основатель ROSSKO Сергей Кизиев отмечал «Континенту Сибирь», что «если нет продуманной системы сбыта запасных частей, то строить завод бессмысленно». К слову, инвестпроект в Линево так и не был реализован – группа компаний «МАКС Моторс» на тот момент покинула рынок из-за финансовых проблем по основному направлению деятельности.

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