Основанная в Новосибирске сеть автосервисов построит завод по производству запчастей

Александр Резников
 
FIT Service будет производить автозапчасти
Фото из официальной группы компании во VK

Компания Fit Service, насчитывающая на сегодня 306 станций технического обслуживания, планирует построить завод по производству автомобильных запчастей.

Об этом сообщил генеральный директор и совладелец компании Данил Соловьев в ходе конференции «Прибыль».

По его словам, в 2022 году предприятие приступило к проекту по строительству завода по производству автозапчастей. «Мы прошли этап бизнес-планирования, подтверждения финансирования со стороны фондов, основных акционеров, подошли к проектированию», – рассказал Данил Соловьев на конференции «Прибыль». По предварительным прогнозам, завод может быть построен уже летом 2024 года.

Номенклатура производимых запчастей на текущем этапе не разглашается. Также в Fit Service не комментируют, где именно будет располагаться завод. Однако примечательно, что речь не идет о родной для компании Новосибирской области. Об этом «Континенту Сибирь» сообщили в самой сети. В минпромторге региона и Агентстве инвестиционного развития также подтвердили, что Fit Service не обращался по вопросам строительства завода.

Основным собственником Fit Service является крупный российский дистрибьютор запчастей — компания ROSSKO. Ее основателем является новосибирский бизнесмен Сергей Кизиев. По собственным данным Fit Service, выручка сети по итогам 2022 года составила около 7,1 млрд рублей (+26%). Несмотря на тренд на экономию, средний доход с одного клиента (ARPU) за год в сети вырос на 16% до 12 тыс рублей, из которых 63% составляют запчасти, 37% — услуги.

Напомним, что в 2017 году был анонсирован инвестиционный проект, который предусматривал производство автозапчастей в рабочем поселке Линево Новосибирской области. У истоков проекта стояла группа компаний «МАКС Моторс», на тот момент являвшаяся одним из крупнейших автодилеров региона. В соответствии с инвестпроектом планировалось наладить производство тормозных колодок и тормозных дисков для автомобилей, кузовных деталей и деталей ходовой части автомобиля из металлов и полимеров.

На тот момент в компании ROSSKO (основной владелец сети Fit Service) позитивно оценивали сам факт возможного появления в регионе такого производства, отмечая, что за этим будущее, однако указывали на различные «подводные камни», которые важно принимать во внимание. В частности основатель ROSSKO Сергей Кизиев отмечал «Континенту Сибирь», что «если нет продуманной системы сбыта запасных частей, то строить завод бессмысленно». К слову, инвестпроект в Линево так и не был реализован – группа компаний «МАКС Моторс» на тот момент покинула рынок из-за финансовых проблем по основному направлению деятельности.

Оставляйте заявку на вступление в нашу специализированную Whatsapp-группу автодилерского бизнеса Сибири, чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в этой отрасли.

Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту [email protected] или через нашу группу в социальной сети «ВКонтакте».
Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram, чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
 КОММЕНТИРОВАТЬ

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

  