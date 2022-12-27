Определять «Компанию года» и «Персону года» на авторынке в этом году было нетривиальной задачей. С учетом всех драматических изменений, произошедших с отраслью, пока рано с уверенностью говорить о том, стратегию какого из участников можно считать наиболее эффективной. Тем не менее, на фоне общей ситуации ряд компаний смогли не только устоять и справиться с новыми вызовами, но и заложить фундамент для будущего развития.

Среди критериев выбора «Компании года» по версии «Континента Сибирь» — наиболее динамичные темпы развития, сопровождаемые ощутимым укреплением позиций компании на рынке, наиболее высокий прирост финансовых показателей: прибыли, выручки, оборота, наиболее заметная маркетинговая политика на рынке, активное экспансионное развитие в течение года, результативная управленческая политика, приведшая к заметным для рынка результатам, и т. д. Основным критерием выбора «Персоны года» является заметный личный вклад в достижение результатов компании. Основой для анализа является имеющаяся в распоряжении «КС» статистика независимых агентств по соответствующим рынкам, данные финансовой отчетности компаний, а также события, происходившие с организацией за год и нашедшие отражение на страницах издания и бизнес-портала.

Компания года

В условиях сворачивания деятельности в России европейских, американских и японских марок их дилеры зачастую активизировались в области оказания сервисных услуг. Однако в этом сегменте они оказывались в жесткой конкуренции с независимыми игроками рынка СТО, которые к тому же их численно превосходят. И хотя количество дилеров в СФО за 2020 год, по данным агентства «АВТОСТАТ», выросло с 343 до 350, а количество независимых СТО упало с 11854 до 11686, соотношение говорит само за себя.

Традиционной привязкой клиентов к автодилерам было выполнение последними гарантийных обязательств. Учитывая, что гарантийный срок по многим брендам достигает 5 лет, то это обеспечивало дилерам стабильный поток клиентов на протяжении как минимум этого периода. В условиях неопределенности относительно перспектив выполнения гарантийных обязательств и наличия запчастей привычная привязка у многих клиентов перестает работать, и они все чаще начинали «смотреть на сторону», то есть на независимые СТО. Таким образом, участники этого рынка получили очередной импульс к развитию, особенно в ситуации, когда дилеры вынужденно стали играть с ними на одном поле.

Кроме того, для независимых СТО условия работы на рынке не столько драматически изменились, как у автодилеров. Они также в меньшей степени столкнулись с кадровыми проблемами после мобилизации в сравнении с официальными дилерами. На этом фоне продолжают распространяться прогнозы, согласно которым независимые СТО могут встроиться и в привычную систему «дистрибьютор-дилер».

Одним из ключевых игроков рынка независимых СТО является основанная в Новосибирске сеть Fit Service. В 2022 году она продолжила увеличивать количество станций (+5%, до 306). При этом выручка по итогам 12 месяцев, как ожидается, составит 7,1 млрд рублей (+26%). Соответственно средний доход с одного клиента (ARPU) за год вырос на 16% до 12 тыс рублей, из которых 63% составляют запчасти, 37% — услуги. При этом, компания намерена не только расширять франчайзинговую сеть и наращивать обороты, но и выходить в новые сегменты рынка. Ранее в компании уже говорили о уже работающих и планирующихся к внедрению сервисах – от системы управления корпоративными автопарками в режиме онлайн до продукта, информирующего об истории техобслуживания автомобиля. Таким образом, дальнейшее расширение экосистемы Fit Service позволит компании найти новые точки роста и диверсифицировать доход.

Таким образом, основанная Данилом Соловьевым сеть Fit Service становится «Компанией года» в сфере «Авто» по версии «Континента Сибирь» по итогам 2022 года.

Персона года

В наиболее сложном положении оказались автодилеры, которые вошли в 2022 год со строительством новых автосалонов по стандартам производителей. Абсолютным рекордсменом можно считать кемеровскую компанию «Ай-Би-Эм» (официальный дилер Kia, UAZ, Jaguar, Land Rover, CHERY в Кемерове, Skoda в Новокузнецке). Будучи одним из самых крупных дилеров Kia в Сибири по объему продаж и входя в ТОП-10 автодилеров СФО по доле рынка, компания не первый год вынашивала планы по расширению портфеля брендов и географии присутствия. В разное время дилер рассматривал различные варианты развития не только в родном Кузбассе, но также в Новосибирской области, Алтайском крае. Главный марш-бросок с точки зрения развития был намечен на 2021-2022 годы.

В прошлом году компания под руководством Дениса Пронина открыла в Новокузнецке дилерский центр Skoda в соответствии с последними стандартами марки. Весной 2022 года завершалось строительство второго полнофункционального дилерского центра Kia в Кемерове и салона Jaguar, Land Rover. Также компания в 2022 году планировала запуск нового дилерского центра CHERY.

Ситуация, сложившаяся в экономике и непосредственно на авторынке, несомненно внесла свои коррективы. Однако руководство «Ай-Би-Эм» во главе с Денисом Прониным не спасовало перед сложностями. Компания достроила и запустила новый полнофункциональный дилерский центр Kia, достроила и открыла новый полнофункциональный дилерский центр Jaguar, Land Rover, – он работает как сервисный центр и как шоу-рум для автомобилей с пробегом. Параллельно «Ай-Би-Эм» также открыла дилерский центр CHERY. Продолжает работать второй дилерский центр Kia, салон УАЗ, и сеть по продаже авто с пробегом М53. В «Ай-Би-Эм» в 2022 году также открыли фирменный мультибрендовый сервис и детейлинг-центр под брендом М53. Все это является шагами построения собственной экосистемы.

Таким образом, несмотря на то, что компания оказалась в достаточно непростой ситуации с точки зрения появления нежданных «черных лебедей», повлиявших на первоначальные планы, «Ай-Би-Эм» на текущий момент не опустила руки и адаптировалась к ситуации сразу по нескольким направлениям. Пример компании важен и для мотивации всего регионального авторынка – с 2021 года генеральный директор «Ай-Би-Эм» Денис Пронин также является руководителем регионального совета ассоциации «Российские автодилеры» (РОАД) в СФО и ДВФО. Поэтому по итогам года Денис Пронин становится «Персоной года» в сфере «Авто» по версии «Континента Сибирь».

Приз зрительских симпатий

Одновременно с выбором «Компании года» «Континент Сибирь» проводил голосование на своем сайте. Первое место занял «Автоцентр Дюк и К». Исторически эта компания, основанная Анатолием и Натальей Архиповыми, начинала свой бизнес с бренда LADA и достигла по нему высоких результатов. Так, по итогам 2019 года «АВТОВАЗ» признавал «Автоцентр Дюк и К» лучшим дилерским центром LADA в Сибири и на Дальнем Востоке. Кроме LADA «Автоцентр Дюк и К» также официально представляет в Кемерове бренды CHERY и EXEED. В 2022 году «Автоцентр Дюк и К» торжественно открыл двери первого в Кузбассе автономного полнофункционального дилерского центра премиум-бренда EXEED. Читатели «Континента Сибирь» отдали свой голос за «Автоцентр Дюк и К».

Кто из участников авторынка Сибири, на ваш взгляд, в наибольшей степени достоин быть «Компанией года-2022»? «Дюк и К» (Кемерово) (38%)

«Р-Моторс Лада»/«Азия Авто» (Новосибирск, Кемерово, Новокузнецк, Омск, Барнаул, Тюмень, Курган) (22%)

«Картель Авто» (Кемерово, Новокузнецк) (8%)

«Альбион Моторс»/«Терминал Моторс» (Новосибирск, Барнаул, Бийск) (7%)

Fit Service (6%)

«Медведь Холдинг» (Красноярск, Абакан, Новосибирск, Кемерово, Барнаул) (4%)

«Барс» (Омск, Тюмень) (2%)

«АЕМ-Холдинг» (Барнаул) (2%)

«КЛЮЧАВТО» (Омск, Новосибирск) (2%)

«Агат-Авто» (Иркутск) (2%)

«Сто Коней» (Томск)/ «Барнаул-Моторс» (Барнаул) (2%)

«Ай-Би-Эм» (Кемерово, Новокузнецк) (2%)

«Сибинпэкс» (Кемерово, Новокузнецк, Новосибирск) (1%)

«Автосити» (Новосибирск) (1%)

«Автолига» (Новосибирск) (1%)

«Атом-Авто»/«Астра Моторз»/«АДТ-Авто» (Томск) (1%)

«Автомир» (Новосибирск, Новокузнецк) (0%)

Другая компания (указать в комментариях) (0%)

«АНТ» (Барнаул) (0%)

«Иркутск-АвтоВАЗ»/«Арлан-Сибирь» (Иркутск) (0%)

«Экспокар» (Новосибирск) (0%)

«Восток Моторс» (Новосибирск, Тюмень, Сургут) (0%)

Автоцентр «Реал» (Барнаул) (0%)

«ФАСТАР» (Новосибирск) (0%)

«Альт-Парк» (Новосибирск) (0%)

«Первая Автоколонна» (Иркутск) (0%)

«СИАЛАВТО» (Красноярск, Абакан) (0%)

«Феникс-Авто» (Омск) (0%)

«АГАТ» (Красноярск) (0%)

«Harley-Davidson Новосибирск» (Новосибирск, Красноярск, Казань, Самара, Москва) (0%)

ГК «Арсенал» (Красноярск) (0%)

«Россо» (Иркутск) (0%)

ГК Elke (Томск) (0%)

«Реактор» (0%)

«Иркут БКТ»/«Сибавтоцентр» (Иркутск) (0%)

«Бизнес Кар» (Кемерово) (0%)

ГК «Эксперт» (Новосибирск) (0%)

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