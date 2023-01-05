В палаточном лагере для сибирских мобилизованных вспыхнул пожар

В омском пункте сбора мобилизованных, где проходят подготовку военнослужащие из Томской области, загорелась одна из палаток, никто не пострадал. ЧП могла спровоцировать искра от отопительной печи.

Инцидент произошёл вечером 4 января. Как сообщает официальный Telegram-канал правительства Томской области, в палатке на момент возгорания никого не было, ЧП оперативно ликвидировали. При этом огонь уничтожил ещё несколько палаток, где находились личные вещи военнослужащих.

«Все бойцы, которые проживали в сгоревших палатках, расселены, получили необходимые комплекты теплой одежды и обмундирования», — заверили в правительстве Томской области, отметив, что сейчас жизни и здоровью мобилизованных ничего не угрожает.

Причины пожара устанавливаются. По предварительной версии, ЧП спровоцировала иска от печи, которая отапливала палатку.

Напомним, что осенью властям Омской области пришлось решать проблему с низкими темпами начисления выплат мобилизованным гражданам.