Большинству омских мобилизованных перечислят социальные выплаты в ближайшее время – губернатор Бурков

В Омской области, где были зафиксированы низкие темпы начисления социальных выплат мобилизованным, положенные средства в ближайшее время получит большинство военнослужащих. Об этом заявил глава региона Александр Бурков 2 ноября.

В Омской области обработали все списки мобилизованных для дальнейшего перечисления социальных выплат. В результате средства в ближайшее время поступят на банковские карты 90% военнослужащих региона, сообщил губернатор Александр Бурков в среду.

«По оставшимся идёт сверка: часть из них ошибочно мобилизовали, и сейчас ведётся работа по их демобилизации, другие ребята уже находятся за ленточкой — в настоящее время специалисты Минтруда и банков связываются с воинскими частями для того, чтобы уточнить данные и необходимые реквизиты», — отчитался глава региона в своём Telegram.

Как сообщил губернатор, в случае невыплаты средств родственникам военнослужащих необходимо обращаться в единый консультационный центр по вопросам мобилизации по номеру «122», а также в информационные центры пункта временного пребывания военнослужащих.

Напомним, что в конце октября Александр Бурков отметил низкие темпы начислений социальных выплат мобилизованным жителям региона. Он поручил профильным ведомствам решить проблему, связанную, в частности, с ошибками в формировании списков бойцов, в течение двух суток. По истечении этого срока в регионе обработали половину списков. Глава региона сообщил, что все банковские операции планируется провести до 31 октября, а так как для перевода средств требуется до трёх суток, деньги военнослужащим поступят до 2 ноября.

Согласно решению местных властей, мобилизованным в Омской области положена единовременная социальная выплата в размере 100 тыс. руб. Эти средства региону удалось выделить не сразу.