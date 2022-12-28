В Новосибирске парк возле новой ледовой арены прошел техническую проверку. Мэр города Анатолий Локоть 27 декабря провел техническую приёмку объекта.

Парк «Арена» имеет площадь более 18 гектаров. Строительство общественного пространства началось в 2021 году. На огромной территории находятся различные локации для активного отдыха, дорожки для прогулок и спорта. Также проектировщики предусмотрели, чтобы на территории парка была развита досуговая часть в любое время года.

«Это новый столичный парк. Вот сейчас ещё немножко стемнеет, и заиграет полностью цветовая гамма: и подсветка деревьев, и цифровая ёлка будут более выигрышно выглядеть. Освещены все дорожки для пешеходных, велосипедных прогулок»,― отметил мэр города.

Также Анатолий Локоть добавил, что на данный момент не видно всего, что предусматривает концепт парка из-за времени года.

Напомним, что вместе с новым ЛДС власти города завершают строительство станции метро «Спортивная», сроки сдачи которой подвинули до 25 марта 2023 года. Несмотря на это, застройщик «СпецТрансСтрой» заявил, что вся техническая часть будет укомплектована до конца текущего года.