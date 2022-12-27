В Новосибирске мэрия продлила разрешение на строительство станции метро «Спортивная» до 25 марта 2023 года. До этого объект необходимо было сдать до 24 декабря 2022 года. Информация об этом появилась на сайте ведомства.

«Строительный объем 63042,8 кубических метров, в том числе подземной части — 12468 кубических метров. Стоимость строительства в текущем уровне цен второго квартала 2019 года с НДС 2695885,27 тыс. руб.», — сказано в документе.

Как сообщают в пресс-службе компании «СпецТрансСтрой», которая занимается строительством станции, до конца 2022 года вся техническая часть будет готова. В следующем году пройдут пуско-наладочные работы, также необходимо сменить программное обеспечение, так как из-за санкций часть программ не доступна. Помимо этого, объект должен получить заключение Главгосэкспертизы и разрешение Ростехнадзора.

Ранее мы писали, что готовность станции метро «Спортивная» составит 100% к 28 декабря. Станцию планируют запустить после повторной экспертизы документации.