В Новосибирске назвали дату сдачи станции метро «Спортивная»

Александр Киселев
 
В Новосибирске назвали дату сдачи станции метро «Спортивная»
Фото: 4s-info.ru

В мэрии Новосибирска сообщили, что готовность станции метро «Спортивная» составит 100% к 28 декабря. Об этом заявили в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города.

Объект запустят после повторной экспертизы документации. Ранее губернатор Андрей Травников рассказал, что сдача станции планируется в начале следующего года, так как необходимо решить ряд вопросов с документацией.

Строительство станции «Спортивная» началось в 2019 году. Новая станция метро будет схожа по своей конструкции со станцией «Речной вокзал». Принципиальным отличием станет положение платформ, они будут закрыты от путей, как это сделано на ряде станций в Санкт-Петербурге.

Чтобы обслуживать объект потребуется около 140 сотрудников. На «Спортивной» установили 12 эскалаторов, 48 турникетов и 10 смотровых рамок. Также на полу будут располагаться индикаторы для слабовидящих.

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