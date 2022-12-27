Почувствовать себя в роли кинокритика, найти культурных единомышленников, развить понимание искусства кино – всё это предлагает новосибирцам новый проект «Киноклуб по понедельникам» Центра культуры и отдыха «Победа». Просмотры новинок кино перетекают в оживленное обсуждение увиденного. На сегодня в «Победе» прошло уже три таких дискуссии. Пожалуй, наиболее сильный интерес вызвала франко-бельгийская драма «Двойной обман Мадлен Коллинз».

Вечер понедельника – не самое привычное время для похода в кинотеатр. Но именно в этот день можно получить интересный опыт, посетив спецпоказ кинотеатра «Победа». С начала декабря 2022 года здесь реализуют новый проект – «Киноклуб по понедельникам». После просмотра кино и включения в зале света зрители не расходятся по своим делам, а остаются для того, чтобы принять участие в увлекательной дискуссии с экспертами и киноведами.

«Поделитесь мнением, раздражала вас героиня или нет?», – обратился к зрителям ведущий дискуссии, программный директор кинотеатра «Победа» Антон Захаров после очередного спецпоказа «Киноклуба» 12 декабря. В центре обсуждения на этот раз была новая франко-бельгийская драма «Двойной обман Мадлен Коллинз» режиссера Антуана Барро. Фильм снят в 2021 году и пока не вышел в широкий прокат. Добавим, ранее новосибирцы уже смогли посмотреть и обсудить мюзикл «Дон Жуан» Сержа Бозона и детектив «Таинственное убийство» Доминика Молля.

Краткий синопсис новой картины таков: героиня в исполнении актрисы Вирджинии Эфиры живет двойной жизнью. Во Франции у неё обеспеченный муж-дирижер и двое взрослых сыновей, в Швейцарии – молодой супруг с маленькой дочкой. Две страны, две семьи, два имени. А ещё — постоянные переезды и тотальная ложь всем вокруг.

…После провокационного вопроса ведущего в кинозале повисла недолгая пауза. Затем прозвучали первые скромные отзывы. Но чем дальше заходило обсуждение, тем более красноречивыми становились новосибирцы. Мнения разделились. Кто-то сочувственно отнесся к хитросплетениям жизни Мадлен/Джудитт, а кто-то усомнился в её моральных качествах.

«Посмотрев это кино, я поняла, что социальная ответственность женщин в нашей стране и в других совершенно неодинакова, – сделала вывод участница дискуссии по имени Ольга. – Мне не понятно, почему героиня жила на две семьи и взяла имя умершей сестры. Хотелось бы это с психиатром обсудить».

К несчастью, психиатра в кинозале не оказалось. Поэтому слово взяла кинокритик Настасья Горбачевская, которая вышла на связь с новосибирцами по видеомосту.

«Складывается впечатление, что Джудитт была недолюбленной дочкой, и ее поведение – гиперкомпенсация недополученной любви в семье… Она то раздражает, то вызывает сочувствие. Кажется, что эта женщина сама рождает «хичкоковский триллер» и бесконечно его воспроизводит, загоняя себя в ложь даже там, где врать уже не надо», – предположила кинокритик.

Она раскрыла присутствующим главный секрет режиссера Антуана Барро, который при создании своей картины испытывал влияние двух других известных фильмов – «Крамер против Крамера» режиссёра Роберта Бентона с Дастином Хоффманом и Мэрил Стрип в главных ролях, а также легендарного триллера Альфреда Хичкока «Головокружение».

Действительно, отсыл ко второму фильму виден даже в одинаковых именах героинь. Главное же отличие, по словам Настасьи Горбачевской в том, что у Хичкока героиня каждый раз меняет образ, прическу и наряд, превращаясь в разных женщин. А у режиссёра Барро Джудитт/Мадлен везде выглядит одинаково. То есть Хичкок делал ставку на визуальную составляющую, а Барро – на психологию.

Бурную реакцию и «разрыв шаблона» у комментаторов новой картины Антуана Барро вызвал тот факт, что «право» на две семьи создатель предоставил именно женщине, а не мужчине.

«Почему в фильме именно женщина живет двойной жизнью, и вся история построена вокруг неё? Интересно, каким бы было кино, если бы главный герой был мужчина?», – задался вопросом Антон Захаров.

Ведущего поддержали и другие присутствующие. Кто-то признал, что «двойная жизнь» именно в женской вариации выглядела не вполне реалистично и органично (не случайно героиня Вирджинии Эфиры постоянно мучается неврозами и пьёт таблетки от давления). А кому-то на ум пришло сравнение фильма с советским «Осенним марафоном», где похождения героя Басилашвили хоть и осуждаемы, но не вызывают удивления. Более того – всегда есть вероятность узнать в нём самих себя (не случайно картина имела оглушительный успех в Союзе и популярна до сих пор).

Впрочем, далее обсуждение отошло от вопросов взаимоотношения полов и социальной ответственности и поднялось на философской уровень.

«Мне «Двойной обман» напомнил фильм «Сердце ангела» с Робертом Де Ниро, где есть такая фраза: «Я могу тебе дать любое имя, которое хочешь». То есть, по сути, ты можешь быть тем, кем сам хочешь. Для меня это очень крутая история», – признался новосибирец Владимир.

Стоит отметить, что сам режиссер картины «Двойной обман Мадлен Коллинз» Антуан Барро в интервью журналу «Сеанс» называл своё творение «фильмом о монстрах». Для него лично героиня в исполнении Вирджинии Эфиры – непонятное существо с несколькими головами. Эту «непонятность» автор предлагает трактовать зрителям на свой лад… Тем, кто не был на спецпоказе, также предоставится такая возможность – фильм выходит в прокат «Победы» с 29 декабря.

О том, как проходит отбор картин для «Киноклуба по понедельникам» рассказала «Континенту Сибирь» генеральный директор Центра культуры и отдыха «Победа» Ирина Краснопольская.

«В афишу «Киноклуба по понедельникам» могут попасть картины со всего света при условии, что они ещё не выходили в широкий прокат и включены в программу хотя бы одного из мировых кинофестивалей. Это необязательно большая европейская тройка (Канны, Венеция, Берлин), но и другие смотры, например, независимого или жанрового кино. Да, пока в «Клубе» были только игровые европейские фильмы, но мы с радостью расширим жанровые и географические границы… Наши близкие цели – сформировать лояльное сообщество зрителей, дать им возможность смотреть знаковые фильмы раньше всех в городе и даже в стране», – делится подробностями проекта Ирина Краснопольская. Желающие могут официально вступить в киноклуб, заполнив небольшую анкету перед сеансом. Это даст возможность зрителям заранее узнавать о новостях и расписании киноклуба.

«Собранная статистика позволяет сделать очевидный вывод — интерес зрителей к проекту растёт. Мы провели три заседания «Киноклуба», и каждый следующий собирал больше и больше зрителей. Пока мы не смотрим на абсолютные цифры – проект слишком молодой и появляется, наверное, в самое тяжёлое для кинопроката время, но положительная динамика нас не может не радовать», – добавляет Ирина Краснопольская.

В 2023 году, по её словам, кинотеатр продолжит работу над эксклюзивностью показов: если сегодня в «Киноклуб» фильмы попадают за 1-3 недели до старта проката, то в дальнейшем это окно хотят увеличить.