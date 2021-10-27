Берлинская стена пала несколько десятилетий назад, но скандалы вокруг нее не угасают до сих пор. В конце прошлой недели вокруг фотовыставки, посвященной этой теме, разгорелись жаркие споры. Организаторов проекта (консульство Германии в Новосибирске и Немецкий федеральный фонд исследования диктатуры при содействии немецких газет Die Welt и Bild) обвинили в попытке пересмотреть итоги Второй Мировой войны. «Континент Сибирь» собрал воедино мнения всех сторон конфликта и разбирался, в чем причины сложившейся ситуации.

Выставка о Берлинской стене представляет несколько важных этапов истории послевоенной Германии – от разделения Германии во время холодной войны до ее объединения. Она представляет 20 широкоформатных фотографий и документов, которые описывают историю границы внутри Германии и Берлинской стены. Авторы описывают пограничный режим бывшей ГДР и его жертвы, отношение западных сил к строительству стены, побеги и помощь бежавшим, повседневную жизнь вдоль внутригерманской границы в разделенном городе, а также счастливое преодоление разделения в 1989 году. Завершает выставку юридическое исследование внутригерманского пограничного режима и судебные разбирательства по делам стрелков-пограничников.

Напомним, что подобные ситуации в Новосибирске происходят не впервые: достаточно вспомнить, к примеру, постановку «Тангейзер» в оперном театре или зоологическую выставку в новосибирском краеведческом музее. Однако, если в предыдущих скандалах первоначально были замешаны только непосредственно организаторы и недовольные общественники, то выставка, посвященная падению Берлинской стены, сразу вовлекла в обсуждение и политиков, и чиновников, и даже дипломатов.

Обсуждение события началось с поста некого «Сибирского гидранта» в «Яндекс.Дзен», опубликованного еще 15 октября, с заголовком: «Консульство ФРГ призывает каяться за СССР?» Нельзя сказать, что оно случилось особо бурным – на пост отреагировали чуть больше 20-ти человек. Однако, благодаря ему, через несколько дней свое мнение опубликовал историк архитектуры и инициатор создания в «Доме с часами» музея конструктивизма Олег Викторович, заявивший, что благодаря этой выставке организаторы добиваются пересмотра итогов Второй Мировой войны: «Это» что? Требую вмешательства правоохранителей и разбора полетов во властных структурах! Где Минкульт? Вы в адеквате? Капитулировали? Добиваетесь пересмотра итогов Великой Отечественной войны? Требую вмешательства дипломатического корпуса, который должен расставить все точки над i. В этой «выставке» лживо всё, от первого до последнего слова, всё перемешали и сместили акценты! Это и есть ментальная агрессия! Убрать немедленно! И тех, кто «это» установил! Именно так выглядят предательство и подлость!»

Чуть позже к обсуждению присоединился первый заместитель председателя Заксобрания Новосибирской области Андрей Панфёров, согласившись на своей странице в Facebook с тем, что выставка очерняет прошлое России: «Нахожусь в полном недоумении и глубоком возмущении фактом организации выставки об истории Берлинской стены, размещенной возле кинотеатра «Победа». Фотографии на стендах содержат прямой упрек в адрес СССР — авторы жалуются на «диктатуру» Советского Союза… Я, как гражданин изучающий историю своей страны, не могу уразуметь, как эта безнравственная выставка появилась в центре Новосибирска – города трудовой доблести, – отметил на своей странице в Facebook Андрей Панфёров. – Почему позволили представителям Германии выставить эту «грязь» в отношении нашего государства? Немцы что, забыли, что у них 27 миллионов на совести?! Они забыли, как уничтожали наш народ, сжигали детей и глумились над гражданами нашей великой страны – Советского Союза? Я не могу понять, где было Министерство культуры города и области, где была мэрия Новосибирска? Я беспредельно возмущен уровнем цинизма и гнусности тех, кто организовывал эту выставку. Убежден, что за проведение этой кощунственной выставки ответственны как представители Германии, так и новосибирские власти, допустившие ее организацию в центре города. В качестве достойного ответа предлагаю мэрии Новосибирска провести выставку об ужасах фашизма».

Почти сразу на пост Панферова отреагировала вице-мэр – начальник департамента культуры, спорта и молодежной политике Анна Терешкова, которая также 23 октября на своей странице в Facebook объяснила, что до сих пор порядок размещения выставок на площадке у центра культуры и отдыха «Победа» не был регламентирован, а потому выставка не согласована с городской администрацией.

Руководство «Победы» ни выставку, ни скандал вокруг нее комментировать не стало. А вот генеральный консул ФРГ в Новосибирске Бернд Финке в комментарии «Континенту Сибирь» 26 октября объяснил свое видение ситуации и понимание того, почему выставка вызвала такой общественный резонанс.

«Мы услышали о критических высказываниях через социальные сети. Тот факт, что никто не искал с нами непосредственный контакт, нас не удивил. Это характерная черта нашего времени: в социальных сетях мы больше говорим не друг с другом, а друг о друге. Мы со своей стороны готовы начать диалог с теми, кто остался недоволен выставкой. Генеральное консульство не хотело бы своими проектами разжигать ссору. Если есть разногласия, мы заинтересованы в конструктивном диалоге», – пояснил собеседник «Континента Сибирь».

Примечательно, что выставка была разработана более десяти лет назад и, по данным консульства, уже демонстрировалась несколько раз как в Новосибирске, так и в других российских городах. Поэтому подобный эффект от ее очередного открытия был неожиданным для организаторов: «В этом году мы открыли выставку 3 октября по случаю празднования Дня Германского единства. Центр города является, как правило, хорошей локацией для проведения выставок. Там всегда встречаются много людей и соответственно много тех, кто мог бы посетить выставку. Я сам несколько раз, гуляв по городу, проходил мимо нее. Многие прохожие, кинозрители смотрели на фотографии. У меня сложилось впечатление, что с сопровождающим текстом знакомились немногие». – рассказал Финке, отметив, впрочем, что в последние дни, после того как в социальных сетях была высказана критика в адрес выставки, интерес к ней значительно вырос.

Ранее в средствах массовой информации сообщалось, что проект свернули раньше из-за резонанса, который он вызвал. Однако по словам Финке, выставку демонтировали не преждевременно. Предполагалось, что она закроется 15 октября. По факту же демонтаж начался даже на несколько дней позже запланированного из-за логистических и технических вопросов. На сегодня ее повторная демонстрация на прежней площадке или где-то в другом месте не планируется.