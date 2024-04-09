Новосибирский планетарий намерен представить полнокупольный документальный фильм о сибирском летчике-асе Александре Покрышкине, сообщает агентство ТАСС. Премьера картины должна состояться в следующем году.

Информацию о съемках и предполагаемой дате премьеры документального фильма о знаменитом летчике-сибиряке обнародовала на пресс-конференции директор новосибирского планетария Татьяна Белоусова. По ее информации, учреждение выиграло президентский грант на съемки картины, которая будет называться «Покрышкин. Формула победы. Директор планетария сообщила что данный фильм станет первым в своем роде — картин такого формата не выпускал еще ни один планетарий.

По данным агентства, фильм будет сниматься в павильоне планетария, а также в деревнях Новосибирской области. Актерский состав картины будет набран из артистов новосибирских театров, а сюжет покажет путь Александра Покрышкина от обычного новосибирского мальчишки до легендарного летчика-истребителя, ставшего маршалом авиации. Премьера фильма запланирована на 2025 год.

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