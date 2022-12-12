Новосибирский кинотеатр «Победа» учредил и обкатал новую внутреннюю традицию – фестивальный понедельник. День, посвященный знаковым киноновинкам мировых фестивалей.

Понедельник в кинопрокатном бизнесе (и в развлекательной индустрии как таковой) числится тяжелым днём: после зрительского бума пятницы и выходных он становится «временем отлива». Превратить этот специфичный день недели в «изюминку» календаря решили попробовать в новосибирском Центре культуры и отдыха «Победа».

Понедельник теперь стал днем фестивального кино. Показы новинок, взявших призы в Каннах, Венеции или Берлине будут обставляться по эстетическим канонам этих событий – с красной ковровой дорожкой, шампанским и живой музыкой.

Такая событийная стилистика была опробована на премьерном показе фильма Рубена Эстлунда «Треугольник печали». Бомонд и киноманы идею встретили на «ура!» и для следующего события – для предпоказа фильма Сержа Бозона «Дон Жуан» вечеринка «а для Канн» уже стала новейшим образным каноном.

Следующий в обойме – эстетский детектив «Таинственное убийство» от Доминика Молля, завсегдатая Каннского фестиваля и обладателя премии «Сезар». Показан этот фильм будет 12 декабря – раньше официальной общероссийской премьеры.

Киноманы с базовым навыком французского языка оценят и ироничную «пасхалку»: фильм, чудовищно банально переименованный в российском прокате (на уровне словосочетаний «Пламенный пожар» или «Любовная любовь»), в оригинале, на родном французском называется «Ночь на 12-е». В кино Доминик Молль продолжает уникальный французский феномен – литературную традицию писательского дуэта Буало-Нарсежак – эстетику эзотерического детектива, где к материальным уликам и ситуативным факторам добавлена аппетитная порция пряной мистики. Так что, скучно в принципе не будет, даже несмотря на плоское российское название.

Для фестивального понедельника кинотеатр «Победа» подбирает фестивальные фильмы с максимальной концентрацией аттрактива – из тех, что не просто отмечены призами и дипломами, а стали гранд-событиями, попали на уста и перья мировому арт-сообществу.

Показ уникального киноманского контента можно считать принципиальным стратегическим ходом «Победы». В отличие от сетевых мультиплексов, коллективно-одинаково пострадавших от голливудского бойкота, «Победа» даже в самую болезненную пору весенне-летнего санкционного «безкартинья» находил, чем удивлять – азиатским арт-хаусом, корейской анимацией (не путать с японским анимэ!), кинематографией Ирана, фильмами Якутии (молодое и странное якутское кино – объект новейшей киноманской моды). В своей нише прижился и событийный формат «Театры на киноэкране» — традиция широкоэкранных показов драматических и оперных хитов мировых сцен. У фестивального понедельника, по мнению наблюдателей, шансы на успешное укоренение столь же уверенные: эксклюзивность контента способна перевесить даже инерцию «тяжелого дня».