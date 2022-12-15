Члены новосибирского киноклуба Центра культуры и отдыха «Победа» на две недели раньше прочих россиян увидели новый фильм Доминика Молля – мастера эзотерического детектива, «французского Дэвида Линча».

Киноклуб, заработавший в центре культуры и отдыха «Победа» с этого декабря, в 12-й день месяца преподнёс новосибирским киноманам французский деликатес – новый фильм Доминика Молля «Таинственное убийство». Завсегдатаи киноклуба увидели его на две недели раньше остальной России, так что «Победа» – его первая во всей стране прокатная площадка.

Имя новинки довольно обидно пострадало от сермяжной простоты отечественных локализаторов: в оригинале фильм зовётся отнюдь не так плоско: La nuit du 12 – «Ночь на 12-е» (оцените стильную календарную симметрию с новосибирским предпоказом!).

Эта самая 12-я ночь – отнюдь не академичная отсылка к Шекспиру, а время завязки фильма. В ночь на 12-е в тихом городке у альпийских предгорий с причудливой жестокостью убили юную Клару – выпускницу местного техникума, работницу боулинга и во всех смыслах милую девушку. Сюжет, разогревающийся с уютной неспешностью (как сыр в фондюшнице) – следственная работа двух полицейских. Такая разновозрастная пара, типичная для жанра. Дуэт «жегловско-шараповской» комплектации, где старший (Були Ланнерс) – усталый, обветренный циник, а младший (Бастьен Буйон), верящий в Эру Милосердия – заготовка старшего. Ведь, как известно, каждый свеженький Шарапов – это будущий Жеглов. Дело лишь в количестве формирующих психотравм.

Из этого получился бы обычный рутинный детектив для телеканала, не возьмись за эту историю Доминик Молль. У него под корочкой типичного детектива всегда кроется какая-нибудь сумрачная хтонь.

В этот раз сумрак получился довольно вкусным – тревожно-уютным. Аналогичным колоритом обладал сериал «Твин Пикс». Родства с эпосом Дэвида Линча Доминик Молль не просто не отрицает, он это родство довольно внятно обозначил чуть ли не с первых минут: у хорошенькой и всеми любимой девушки Клары в уютном шкафу её девчоночьей светёлки оказалось навалено столько скелетов, что под лавиной сей костной массы по ходу дела сломались оба следователя – и молодой, и заскорузлый.

Впрочем, дело не в их душевной хрупкости. Просто в альпийских предгорьях французского Востока, под сенью готических елей живёт-поживает какая-то одушевленная пряно-прохладная мгла. И чарующая, как болотные огоньки, и пугающая. В общем, твинпикснуло наотмашь! И стивенкингнуло!

Альпийские предгорья – это, похоже, такой французский штат Мэн. Где всё не такое, как издали кажется. И совы, разумеется, тоже…

Первая проба такой нетипичной для французов эстетики явилась киноманам в 2012-м в виде сериала «На зов скорби». Там в тихий и кристально стильный (вроде нашего «Европейского берега») городок у подножья Альп повадились возвращаться местные покойники. Как совсем недавно почившие, так и умершие лет десять назад. Причём, все одинаково кондиционные – не в виде рассыпчатых зомби, а вполне живыми и здоровыми. Родня и знакомые оживших по этому поводу испытывали смешанные чувства. А работа со светом, цветом, музыкой, пейзажами и архитектурной натурой все эти чувства отлично передавала зрителю. Тревожно красивые кадры, колко мерцающие ртутным светом, холодной дождевой водой и мокрым бетоном, заставляли буквально кожей чувствовать, как мир мёртвых просачивается к тебе, в мир живых.

Доминик Молль эту жесткую зыбкость, это ощущение ледяного сквозняка посреди июльского полдня принял и уплотнил до состояния крафтового сыра. Нарезал красивыми ломтиками мизансцен и выложил на стол киноманам. Люди, привыкшие отождествлять французский быт и уклад лишь с Парижем, Лазурным берегом, Провансом и прочим искристым «о-ля-ля!», от фильма Доминика Молля получат некоторый когнитивный диссонанс. Такой Франции они ещё не видели. Впрочем, такая Франция стоит того, чтобы на неё посмотреть!