В новосибирском метро горожан до сих пор приглашают стать волонтёрами на отмененном чемпионате мира по хоккею. Об этом в редакцию «Континента Сибирь» сообщил один из читателей издания сегодня, 26 декабря.

В одном из вагонов метро на рекламном баннере размещено приглашение стать волонтером на Молодежном чемпионате мира по хоккею. Желающим нужно перейти по qr-коду, чтобы пройти регистрацию, после этого пользователей отправляют на сайт, где сказано, что чемпионат пройдет в Канаде.

Напомним, что Международный молодежный чемпионат мира по хоккею должен был пройти в Новосибирске и Омске с 26 декабря 2022 года по 5 января 2023 года. Решение о проведении соревнований было принято в 2018 году, однако в 2022 году Международная федерация хоккея (IIHF) перенесла соревнования в Канаду.

Также специально к проведению этого турнира власти Новосибирска начали строительство станции метро «Спортивная», сдача которой планируется в начале следующего года.