Сибирский депутат назвал виновника развала СССР

Кто развалил СССР и придётся ли переписывать Конституцию? Заявления и тревоги представителей Сибирского федерального округа в Госдуме – в еженедельной сводке «Континента Сибирь»
- Вторую неделю официально пропускают сессии члены фракции «ЕР» Айдын Сарыглар (Тыва) и Александр Ремезков («Справедливая Россия-Патриоты-За Правду, Омская область). Сергей Сокол («ЕР», Хакасия), участвует в спецоперации в «депутатском» подразделении (не был в ГД с 17 октября). Остаются на больничном Олег Матвейчев («ЕР», Кузбасс, Томская область) с начала осеннего сезона, Артур Чилингаров («ЕР», Тыва, Хакасия, Красноярский край) – с начала октября. Не все парламентарии, чьё присутствие зафиксировала электронная система ГД, на самом деле были в стенах Думы: некоторых парламентариев регистрируют коллеги или помощники, что может отражаться на результатах голосования.
- Во время обсуждения поправок о защите русского языка от чрезмерного употребления иностранных слов Максим Гулин («Новые люди», Томская и Новосибирская области) спросил: «значит ли это, что госслужащие теперь будут именоваться дьяками, а госслужащие, которые работают в Госдуме, думскими дьяками?». Представители федерального правительства, инициировавшего законопроект, усомнились, что случится переход «к нормам старорусского языка». Олег Смолин (КПРФ, Омская область) предостерёг от перегибов: как бы не пришлось переписывать Конституцию РФ, в которой есть слова иностранного происхождения «депутат», «президент», «республика», «федерация».
- Олег Матвейчев («ЕР», Кузбасс, Томская область) обвинил в развале СССР лидера КПРФ: «Зюганов договаривался с депутатами-коммунистами, чтобы они проголосовали за ратификацию Беловежских соглашений, по воспоминаниям Горбачёва», – заявил парламентарий. Перед этим Геннадий Зюганов в развале Советского Союза обвинил народ, который недостаточно энергично «защищал свои интересы».
- Верховная Рада Украины ввела персональные санкции в отношении ряда российских спортсменов. В графе «Хоккей» есть фамилия Александра Аксененко («Справедливая Россия-Патриоты-За Правду», Новосибирская область), который завершил спортивную карьеру в 2013 году. «Почётно увидеть свою фамилию в графе #хоккей рядом с Вячеславом Фетисовым!» – отреагировал на произошедшее депутат.