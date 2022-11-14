Сибирский парламентарий вошёл в «депутатское» подразделение добровольцев на Донбассе

В новой сводке «Континент Сибирь» рассказывает, чем отличились на прошедшей неделе представители Сибирского федерального округа в Госдуме.
- Четверо из «наших в Госдуме» пропустили пленарную неделю. Сергей Сокол («ЕР», Хакасия) участвует в спецоперации, не был в ГД с 17 октября. Юрий Швыткин («ЕР», Красноярский край) в командировке с 24 октября. С начала сентября на больничном Олег Матвейчев («ЕР», Кузбасс, Томская область), а Артур Чилингаров («ЕР», Тыва, Хакасия, Красноярский край) – с начала октября.
- Сергей Сокол («ЕР», Хакасия) с другими участвующими в СВО депутатами ГД и региональных Заксобраний вошёл в подразделение БАРС «Каскад». Сообщение от WarGonzo о встрече секретаря генсовета «ЕР» Андрея Турчака с бойцами «Каскада» перепостил telegram-канал «Единой России».
- Георгий Арапов («Новые люди», Бурятия, Якутия, Иркутская область, Красноярский край, Алтайский край) и Геннадий Семигин («Справедливая Россия-Патриоты-За правду», Хакасия) расширили географию депутатского представительства присоединёнными в сентябре к РФ территориями. В зоне парламентского внимания Арапова теперь Херсонская область, а Семигина – Запорожская.
- Олег Иванинский («ЕР», Новосибирская область) с Юрием Швыткиным («ЕР», Красноярский край) встретились с военнослужащими в ЛНР, проверили их обмундирование.
«Эту чашу мимо пронесли»: много ли «своих» проводили на фронт региональные политики?
- Даниил Бессарабов («ЕР», Алтайский край) голосовал «за» поручение КПРФ к комитету по обороне о запросе у Минобороны и Генштаба ВС РФ разъяснений «стратегического замысла по оставлению без боя» Херсона. Инициативу, наряду с самими коммунистами, поддержали всего 4 представителя «ЕР» в ГД (из 324) и больше никто из остальных фракций.
- Михаил Киселев («ЕР», Томская область, Кузбасс) – соавтор внесённого в ГД законопроекта, упраздняющего необходимость согласия опеки при найме подростков с 14 лет. В случае принятия документа, работодателям не нужно будет согласовывать с трудовой инспекцией увольнение несовершеннолетнего, а также проводить его медосмотр за счёт компании, если у подростка есть результаты профосмотра.
- Представители Иркутской области, члены фракции «ЕР» Александр Якубовский и Сергей Тен обратились в Генпрокуратуру РФ с запросом о признании «Гринпис» нежелательной организацией. В сентябре «Континент Сибирь» сообщал, что Якубовский безуспешно просил Минюст зачислить структуру в список иноагентов.