Стало известно, кто будет управлять двумя крупными восточносибирскими торговыми сетями после сделки с Х5

Ярослав Шиллер станет генеральным директором компании, которая управляет магазинами «Красный Яр» (Красноярск), «Батон» (Красноярск), «Слата» (Иркутск) и «ХлебСоль» (Иркутск). В 2022 году эти активы вошли в состав федеральной группы Х5. На сегодня Ярослав Шиллер занимает пост исполнительного директора торговых сетей «Слата» и «ХлебСоль».

Ярослав Шиллер работает в ритейле более 20 лет. В 2003 года участвовал в запуске федеральной сети «Мосмарт». С 2006 по 2010 год занимал пост генерального директора компании «Регионмарт» (Кемерово). С 2010 по 2012 год был исполнительным директором розничного направления ритейлера «Аникс» (Бийск).

В 2013 году перешел на работу в компанию «Слата» (Иркутск), где по сей день занимает позицию СЕО.

Напомним, что 2 августа стало известно о продаже 70% крупнейшего красноярского ритейлера «Красный Яр» (магазины под брендами «Красный Яр» и «Батон») и 70% акций крупнейшего иркутского ритейлера «Слата» (магазины под брендами «Слата» и «ХлебСоль») московской группе X5. «Континент Сибирь» выпускал развернутый материал, в котором участники рынка высказывали свои прогнозы относительно дальнейшего развития событий. В ходе сделки было отмечено, что сети продолжат свою работу под своими брендами с сохранением операционных процессов. Одновременно часть процессов будет интегрирована с X5 для возможности реализации синергического эффекта, в том числе в сфере закупок и логистики. На тот момент говорилось о том, что управление торговыми сетями будет осуществляться через единую УК, стратегическое управление – через совет директоров.

В декабре стало известно, что управляющую компанию возглавит Ярослав Шиллер, действующий СЕО компании «Слата». Информацию о назначении сообщил сам Ярослав Шиллер в интервью изданию «Дело». На новой позиции топ-менеджер будет заниматься интеграционными процессами, а также развитием объединенного ритейлера. При этом, магазины «Пятерочки» в Красноярском крае и Иркутской области будут развиваться самостоятельно, под руководством головной группы Х5.

Напомним, что в октябре 2022 года пост руководителя «Красного Яра», а также «Восточного союза» ритейлеров (в который входят «Слата», «Красный Яр», «Самбери») покинула Анжела Рябова. Опрошенные изданием участники рынка говорили о том, что ее уход был незапланированным. Вскоре стало известно, что она назначена директором формата «дискаунтер» сети «Магнит». В свою очередь место Анжелы Рябовой в «Красном Яре» занял ее заместитель Михаил Климович.

ГК «Красный Яр» включает более 220 магазинов «Красный Яр» и дискаунтеров «Батон» в Красноярском крае, Тыве и Хакасии. ГК «Слата» включает в себя более 360 магазинов «Слата» и дискаунтеров «ХлебСоль» в Иркутской области, Бурятии и Забайкальском крае. «Красный Яр» и «Слата» арендуют в общей сложности 4 распределительных центра совокупной площадью 56,2 тысячи квадратных метров: 1 объект находится в Красноярске, ещё 2 – в Иркутской области и 1 – в Забайкальском крае.

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