Стало известно, кто будет управлять двумя крупными восточносибирскими торговыми сетями после сделки с Х5

Дмитрий Катаев
 
Ярослав Шиллер получил новое назначение
Ярослав Шиллер получит новое назначение. Фото компании "Слата"

Ярослав Шиллер станет генеральным директором компании, которая управляет магазинами «Красный Яр» (Красноярск), «Батон» (Красноярск), «Слата» (Иркутск) и «ХлебСоль» (Иркутск). В 2022 году эти активы вошли в состав федеральной группы Х5. На сегодня Ярослав Шиллер занимает пост исполнительного директора торговых сетей «Слата» и «ХлебСоль».

Ярослав Шиллер работает в ритейле более 20 лет. В 2003 года участвовал в запуске федеральной сети «Мосмарт». С 2006 по 2010 год занимал пост генерального директора компании «Регионмарт» (Кемерово). С 2010 по 2012 год был исполнительным директором розничного направления ритейлера «Аникс» (Бийск).
В 2013 году перешел на работу в компанию «Слата» (Иркутск), где по сей день занимает позицию СЕО.

Напомним, что 2 августа стало известно о продаже 70% крупнейшего красноярского ритейлера «Красный Яр» (магазины под брендами «Красный Яр» и «Батон») и 70% акций крупнейшего иркутского ритейлера «Слата» (магазины под брендами «Слата» и «ХлебСоль») московской группе X5. «Континент Сибирь» выпускал развернутый материал, в котором участники рынка высказывали свои прогнозы относительно дальнейшего развития событий. В ходе сделки было отмечено, что сети продолжат свою работу под своими брендами с сохранением операционных процессов. Одновременно часть процессов будет интегрирована с X5 для возможности реализации синергического эффекта, в том числе в сфере закупок и логистики. На тот момент говорилось о том, что управление торговыми сетями будет осуществляться через единую УК, стратегическое управление – через совет директоров.

В декабре стало известно, что управляющую компанию возглавит Ярослав Шиллер, действующий СЕО компании «Слата». Информацию о назначении сообщил сам Ярослав Шиллер в интервью изданию «Дело». На новой позиции топ-менеджер будет заниматься интеграционными процессами, а также развитием объединенного ритейлера. При этом, магазины «Пятерочки» в Красноярском крае и Иркутской области будут развиваться самостоятельно, под руководством головной группы Х5.

Напомним, что в октябре 2022 года пост руководителя «Красного Яра», а также «Восточного союза» ритейлеров (в который входят «Слата», «Красный Яр», «Самбери») покинула Анжела Рябова. Опрошенные изданием участники рынка говорили о том, что ее уход был незапланированным. Вскоре стало известно, что она назначена директором формата «дискаунтер» сети «Магнит». В свою очередь место Анжелы Рябовой в «Красном Яре» занял ее заместитель Михаил Климович.

ГК «Красный Яр» включает более 220 магазинов «Красный Яр» и дискаунтеров «Батон» в Красноярском крае, Тыве и Хакасии.  ГК «Слата» включает в себя более 360 магазинов «Слата» и дискаунтеров «ХлебСоль» в Иркутской области, Бурятии и Забайкальском крае. «Красный Яр» и «Слата» арендуют в общей сложности 4 распределительных центра совокупной площадью 56,2 тысячи квадратных метров: 1 объект находится в Красноярске, ещё 2 – в Иркутской области и 1 – в Забайкальском крае.

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