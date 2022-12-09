Омский регоператор добился отмены решения о завышении тарифа на вывоз ТКО

Региональный оператор по обращению с ТКО в Омской области — ООО «Магнит» — через московский суд обжаловал решение ФАС о завышении платы за вывоз мусора в 2021 году. Изъятые 200 млн рублей региональной энергетической комиссией компания планирует вернуть.

В 2021 году ФАС РФ после проверки омской прокуратуры обязала региональную энергетическую комиссию (РЭК) проанализировать фактические расходы на транспортировку мусора в 2019 году регоператора Омской области ООО «Магнит». Согласно данным прокуратуры, в тариф было заложено обслуживание всех населенных пунктов Омской области. При этом регоператор не обеспечил вывоз мусора в ряде населенных пунктов. Именно это послужило причиной роста тарифа 2021 года, основанного на расчетах за 2019 год.

«По закону региональный оператор отыгрывает торги на транспортировку мусора в рамках 44 №ФЗ. В 2019 году у «Магнита» был один генеральный подрядчик, который привлекал к вывозу отходов субподрядчиков. И вопросы у антимонопольной службы возникли как раз по поводу экономической обоснованности затрат регионального оператора на период осуществления деятельности по стоимости субподрядчика», — говорится в сообщении регоператора.

ФАС в свою очередь утверждал, что затраты на вывоз мусора необходимо снизить до начальной стоимости работ, оплаченной субподрядчику. Транспортировка отходов составляла 93% от тарифа на обращение с ТКО. После перерасчета тарифа РЭК изъяла из необходимой валовой выручки регионального оператора порядка 200 млн рублей. Областной суд постановил признать тариф 2021 года недействительным.

В арбитражном суде Москвы компания доказала, что стоимость транспортировки ТКО не может быть изменена, соответственно тарифообразование происходило в рамках законодательства.

«Таким образом, ООО «Магнит» приобрело услугу по транспортированию отходов по рыночным ценам в соответствии с конкурсными процедурами, установленными императивными нормами законодательства. На основании изложенного следует вывод, что ООО «Магнит» заключило договоры на услуги по конкурентной рыночной цене, и, как следствие, не оплачивало услуги по завышенным ценам», — говорится в решении арбитражного суда города Москвы.

Компания заявила о намерении вернуть 200 млн рублей, изъятых государством.

Напомним, что ранее перевозчик ТКО заподозрил экс-гендиректора «Экологии-Новосибирск» в перелётах за счёт компании.