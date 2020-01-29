Омский регоператор обвинил бизнесменов в подбросе мусора

Региональный оператор по обращению с ТКО в Омской области, компания «Магнит», потребовал привлечь к ответственности бизнесменов, организующих несанкционированные свалки в центре города и пытающих избавиться от мусора в обход закона.

Письма оператора направлены в региональное министерство экологии и природных ресурсов, природоохранную прокуратуру, главному санврачу Омской области, председателю регионального парламента и в реготделение ОНФ. Поводом стала несанкционированная свалка мусора на улице Ленина, за которую, по версии «Магнита», несут ответственность коммерсанты. В расположенном рядом административном здании зарегистрированы 42 организации. Как сообщили в пресс-службе «Магнита», договор с регоператором на утилизацию мусора заключили лишь пять из них. В одном из «сознательных» контрагентов – отделении Союза художников России – представителям регоператора заявили, что «постоянно видят, как предприниматели, работающие в одном здании с художниками, выносят мусор и бросают рядом с остановкой».

По данным регоператора, омские бизнесмены также пользуются услугами «серых» перевозчиков мусора, которые вывозят отходы в лес или на берег Иртыша. Кроме того, в «Магните» есть жалобы на коммерсантов, которые, по словам горожан, «подбрасывают мусор целыми «Газелями» в контейнеры многоквартирных домов и в частном секторе». Всего, по данным «Магнита», в областном центре работает и получает доход более 47 тыс. юрлиц и индивидуальных предпринимателей. Из них лишь 7 тыс. заключили договоры с регоператором.

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