Региональный оператор по работе с ТКО в Омской области, компания «Магнит», в течение полугода работавший без государственной лицензии и подвергшийся за это критике со стороны главы региона, сообщил о получении необходимых документов.

Как рассказала пресс-секретарь «Магнита» Марина Прожога, решение о выдаче компании лицензии на работу с ТКО было принято федеральной службой по надзору в сфере природопользования 22 августа. Таким образом, регоператор получил «официальное право на выполнение работ, связанных с транспортировкой, сбором и обработкой ТКО». Марина Прожога уточнила, что лицензия будет действовать бессрочно. Оформленные документы ускорят запуск первого мусоросортировочного завода в Омской области, который, по словам пресс-секретаря «Магнита», «произойдет уже в ближайшие дни.

Напомним, согласно законодательству региональный оператор, начавший работать в январе текущего года, должен был получить лицензию на работу с отходами до 1 апреля. В июне, в ходе отчета об итогах работы правительства Омской области за 2018 год, выяснилось, что необходимый разрешительный документ «Магнит» так и не получил. Ситуация, поставившая под вопрос легитимность работы регоператора, вызвала недовольство властей Омской области. В «Магните» заверили, что проблема будет решена. Между тем, в конце июня федеральное надзорное ведомство снова отказало регоператору в получении лицензии. В компании отказ в получении лицензии назвали «формальным», объяснив его технической ошибкой при заполнении документов.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.