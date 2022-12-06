Стоимость проживания в отелях Новосибирска за год выросла почти на 5%

Аналитики МТС пришли к выводу, что средняя стоимость проживания в отелях Новосибирска в 2022 году выросла на 4,7%. При этом рост стоимости оказался вдвое ниже, чем в среднем по России.

Исследование проведено сервисом бронирования МТС Travel по данным дочерней компании «Броневик». В исследовании учитывались как публичные цены отелей, доступные на разных витринах, так и стоимость фактических бронирований компании «Броневик» в разных каналах дистрибуции в 2021 и 2022 годах.

Средняя стоимость проживания в отелях Новосибирска в текущем году составила 4017 рублей. При этом средняя стоимость номера по стране в 2022 году составила 4 300 рублей за ночь, это почти на 10% больше, чем годом ранее, и ниже официального уровня инфляции. 40% от всех бронирований приходится на трехзвездочные отели, средняя стоимость проживания в которых дешевле – около 3900 рублей. Номера в отелях категории «три звезды» за год выросли в цене на 8%, а ночь в пятизвёздочном отеле подорожала на 21% – до 11 100 рублей.

Новосибирск также вошел в топ-10 городов, популярных для путешествий, он находится на седьмой строчке. Также в первую десятку вошли Москва, Петербург, Большой Сочи, Казань, Екатеринбург, Нижний Новгород, Красноярск, Самара и Иркутск. На эти 10 городов приходится 36% всех бронирований отелей по России, против 25% годом ранее. Ростов-на-Дону и Краснодар занимавшие место в первой десятке в прошлом году, теперь ее покинули из-за закрытого авиасообщения.